https://sputnik-georgia.ru/20230118/vladimir-putin-provodit-vstrechu-s-veteranami-i-zhitelyami-blokadnogo-leningrada-274036196.html

Владимир Путин проводит встречу с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда

Владимир Путин проводит встречу с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда

Смотрите в видео кадры встречи президента России Владимира Путина с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда 18.01.2023, Sputnik Грузия

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Владимир Путин в ходе посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда проводит встречу с ветеранами и жителями блокадного города, посвящённую 80-й годовщине его освобождения.

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