https://sputnik-georgia.ru/20230118/vladimir-putin-provodit-vstrechu-s-veteranami-i-zhitelyami-blokadnogo-leningrada-274036196.html
Владимир Путин проводит встречу с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда
Владимир Путин проводит встречу с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда
Смотрите в видео кадры встречи президента России Владимира Путина с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда 18.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-18T13:27+0400
2023-01-18T13:27+0400
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владимир путин
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Владимир Путин в ходе посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда проводит встречу с ветеранами и жителями блокадного города, посвящённую 80-й годовщине его освобождения.
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мультимедиа, видео, владимир путин, россия, видео
мультимедиа, видео, владимир путин, россия, видео
Владимир Путин проводит встречу с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда
13:27 18.01.2023 (обновлено: 13:40 18.01.2023)
Смотрите в видео кадры встречи президента России Владимира Путина с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда
Владимир Путин в ходе посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда проводит встречу с ветеранами и жителями блокадного города, посвящённую 80-й годовщине его освобождения.