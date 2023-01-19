https://sputnik-georgia.ru/20230119/byvshiy-basseyn-laguna-vere-v-tbilisi-peredadut-v-sobstvennost-merii-274072970.html

Бывший бассейн "Лагуна Вере" в Тбилиси передадут в собственность мэрии

Бывший бассейн "Лагуна Вере" в Тбилиси передадут в собственность мэрии

С 2014 года спортивный комплекс был закрыт на ремонт, но до сих пор не известна судьба одного из любимых мест жителей Тбилиси 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T16:02+0400

2023-01-19T16:02+0400

2023-01-19T16:21+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Благотворительный фонд экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили "Карту" передаст территорию бассейна "Лагуна Вере" в собственность мэрии, заявил журналистам столичный градоначальник Каха Каладзе. "Лагуна Вере" - это бывший спортивный комплекс, который расположен в самом центре Тбилиси. На территории комплекса находится четыре бассейна, один из которых крытый. В 2007 году комплекс выкупила компания Иванишвили. Бассейн закрыли еще в 2014 году на ремонт, и с тех пор он не открывался. Проект будет реализован путем объединения нового и старого, отметил Каладзе. По данным грузинских СМИ, фонд "Карту" планирует построить многофункциональный комплекс из двух башен на территории бывшей шелковой фабрики, здание которой сейчас сдано в аренду для различных компаний и используется как выставочное пространство. Проект включает в себя торгово-офисные, жилые и подсобные помещения. Что касается заброшенного бассейна, с ее дальнейшей судьбой владелец еще не определился, будет ли комплекс отреставрирован или построен заново. Между тем, по словам мэра, пока не представлены необходимые документы и все будет делаться последовательно. Комплекс "Лагуна Вере" строился с 1965 по 1978 годы, по проекту грузинских архитекторов. "Лагуна Вере" был первым водным спорткомплексом на Кавказе, принимал различные региональные и международные соревнования. Кроме того, "Лагуна Вере" был одним из любимых мест досуга для жителей Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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