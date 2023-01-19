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Бывший бассейн "Лагуна Вере" в Тбилиси передадут в собственность мэрии
Бывший бассейн "Лагуна Вере" в Тбилиси передадут в собственность мэрии
С 2014 года спортивный комплекс был закрыт на ремонт, но до сих пор не известна судьба одного из любимых мест жителей Тбилиси 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T16:02+0400
2023-01-19T16:02+0400
2023-01-19T16:21+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Благотворительный фонд экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили "Карту" передаст территорию бассейна "Лагуна Вере" в собственность мэрии, заявил журналистам столичный градоначальник Каха Каладзе. "Лагуна Вере" - это бывший спортивный комплекс, который расположен в самом центре Тбилиси. На территории комплекса находится четыре бассейна, один из которых крытый. В 2007 году комплекс выкупила компания Иванишвили. Бассейн закрыли еще в 2014 году на ремонт, и с тех пор он не открывался. Проект будет реализован путем объединения нового и старого, отметил Каладзе. По данным грузинских СМИ, фонд "Карту" планирует построить многофункциональный комплекс из двух башен на территории бывшей шелковой фабрики, здание которой сейчас сдано в аренду для различных компаний и используется как выставочное пространство. Проект включает в себя торгово-офисные, жилые и подсобные помещения. Что касается заброшенного бассейна, с ее дальнейшей судьбой владелец еще не определился, будет ли комплекс отреставрирован или построен заново. Между тем, по словам мэра, пока не представлены необходимые документы и все будет делаться последовательно. Комплекс "Лагуна Вере" строился с 1965 по 1978 годы, по проекту грузинских архитекторов. "Лагуна Вере" был первым водным спорткомплексом на Кавказе, принимал различные региональные и международные соревнования. Кроме того, "Лагуна Вере" был одним из любимых мест досуга для жителей Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, каха каладзе, грузия, тбилиси, бидзина иванишвили
новости, каха каладзе, грузия, тбилиси, бидзина иванишвили
Бывший бассейн "Лагуна Вере" в Тбилиси передадут в собственность мэрии
16:02 19.01.2023 (обновлено: 16:21 19.01.2023)
С 2014 года спортивный комплекс был закрыт на ремонт, но до сих пор не известна судьба одного из любимых мест жителей Тбилиси
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Благотворительный фонд экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили "Карту" передаст территорию бассейна "Лагуна Вере" в собственность мэрии, заявил журналистам столичный градоначальник Каха Каладзе.
"Лагуна Вере" - это бывший спортивный комплекс, который расположен в самом центре Тбилиси. На территории комплекса находится четыре бассейна, один из которых крытый. В 2007 году комплекс выкупила компания Иванишвили. Бассейн закрыли еще в 2014 году на ремонт, и с тех пор он не открывался.
"Пространство "Лагуна Вере" будет передано муниципалитету, а территория шелковой фабрики будет развита так, что существующая территория не будет разрушена", - сказал мэр.
Проект будет реализован путем объединения нового и старого, отметил Каладзе.
По данным грузинских СМИ, фонд "Карту" планирует построить многофункциональный комплекс из двух башен на территории бывшей шелковой фабрики, здание которой сейчас сдано в аренду для различных компаний и используется как выставочное пространство.
Проект включает в себя торгово-офисные, жилые и подсобные помещения. Что касается заброшенного бассейна, с ее дальнейшей судьбой владелец еще не определился, будет ли комплекс отреставрирован или построен заново.
Между тем, по словам мэра, пока не представлены необходимые документы и все будет делаться последовательно.
Комплекс "Лагуна Вере" строился с 1965 по 1978 годы, по проекту грузинских архитекторов. "Лагуна Вере" был первым водным спорткомплексом на Кавказе, принимал различные региональные и международные соревнования. Кроме того, "Лагуна Вере" был одним из любимых мест досуга для жителей Тбилиси.