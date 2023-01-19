https://sputnik-georgia.ru/20230119/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-vody-pochti-na-dva-dnya-274052164.html

Часть жителей Тбилиси останется без воды почти на два дня

Часть жителей Тбилиси останется без воды почти на два дня

Причина столь длительного отключения – ремонт всей системы водоснабжения 19.01.2023, Sputnik Грузия

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Часть жителей центрального района Тбилиси Ортачала останется без воды почти на два дня, сообщает компания по водоснабжению Geogia Water & Power. Водоснабжение отключат в районе улицы Крцаниси в 10:00 по тбилисскому времени 20 января и включат в 18:00 21 января. Причина столь длительного отключения – ремонт всей системы водоснажения улицы Крцаниси и прилегающих к ней улиц, а также установка новых систем. На время отключения жителей оставшегося без воды района обеспечат питьевой водой в цистернах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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