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Часть жителей Тбилиси останется без воды почти на два дня
Часть жителей Тбилиси останется без воды почти на два дня
Причина столь длительного отключения – ремонт всей системы водоснабжения 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T10:44+0400
2023-01-19T10:44+0400
2023-01-19T10:44+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Часть жителей центрального района Тбилиси Ортачала останется без воды почти на два дня, сообщает компания по водоснабжению Geogia Water & Power. Водоснабжение отключат в районе улицы Крцаниси в 10:00 по тбилисскому времени 20 января и включат в 18:00 21 января. Причина столь длительного отключения – ремонт всей системы водоснажения улицы Крцаниси и прилегающих к ней улиц, а также установка новых систем. На время отключения жителей оставшегося без воды района обеспечат питьевой водой в цистернах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Часть жителей Тбилиси останется без воды почти на два дня
Причина столь длительного отключения – ремонт всей системы водоснабжения
ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Часть жителей центрального района Тбилиси Ортачала останется без воды почти на два дня, сообщает компания по водоснабжению Geogia Water & Power.
Водоснабжение отключат в районе улицы Крцаниси в 10:00 по тбилисскому времени 20 января и включат в 18:00 21 января.
Причина столь длительного отключения – ремонт всей системы водоснажения улицы Крцаниси и прилегающих к ней улиц, а также установка новых систем.
На время отключения жителей оставшегося без воды района обеспечат питьевой водой в цистернах.