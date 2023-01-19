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Что нельзя делать в Собор Иоанна Предтечи 2023: приметы праздника

Что нельзя делать в Собор Иоанна Предтечи 2023: приметы праздника

Православная церковь празднует Собор Иоанна Предтечи 20 января – на следующий день после праздника Крещения Господня 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T11:46+0400

2023-01-19T11:46+0400

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справки

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Праздник называют Собором Иоанна Предтечи, потому, что на следующий день после Богоявления православные по христианской традиции прославляют того, кто главным образом послужил делу Крещения Спасителя. Что нельзя делать в Собор Иоанна Предтечи, а также о народных приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия. Чего нельзя делать С церковным праздником связано много народных примет и запретов. Так, например, нельзя в Собор Иоанна Предтечи не выпить хотя бы одну каплю алкоголя – это плохая примета, можно весь год провести в слезах и печали. Эта примета связана с народной традицией варить пиво 20 января, которое попробовать обязан каждый. При этом нельзя забывать о мере, чтобы не навлечь несчастье на свой дом. В Собор Иоанна Предтечи застолье нельзя начинать с первых блюд – есть примета, что нарушивший этот запрет ни одной цели в течение года не добьется. В 2023 году Собор Иоанна Предтечи выпадает на пятницу – постный день, следовательно, нельзя есть мясные и молочные продукты. Нельзя в праздник ни с кем разговаривать, пока не выпьешь немного святой воды – это плохая примета, можно проболеть весь год. А тот, кто начнет завтрак с крещенской воды – будет здоров весь год. Бездельничать в Собор Иоанна Предтечи нельзя – весь год по приметам пройдет в нищете. Поэтому даже на посиделки девушки и парни приходили с шитьем, вязанием или другим рукодельем, а также с инвентарем, который нужно починить. Нельзя в праздник с реки гнать диких уток – заветное желание не исполнится. Приметы праздника Много примет с Собором Иоанна Предтечи связаны с погодой. Например, ожидается мороз, если эхо слышно далеко. По приметам туман над водой, а также пасмурная погода обещают богатый урожай зерновых. В то время, как ясная погода – это примета, предсказывающая засушливое лето, а яркое солнце в полдень – раннюю весну. По приметам лето будет холодное, если в праздник дует южный ветер, а если идет снег – значит ожидается снег и на Масленицу. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки