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Что нельзя делать в Собор Иоанна Предтечи 2023: приметы праздника
Что нельзя делать в Собор Иоанна Предтечи 2023: приметы праздника
Православная церковь празднует Собор Иоанна Предтечи 20 января – на следующий день после праздника Крещения Господня 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T11:46+0400
2023-01-19T11:46+0400
2023-01-19T11:46+0400
справки
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Праздник называют Собором Иоанна Предтечи, потому, что на следующий день после Богоявления православные по христианской традиции прославляют того, кто главным образом послужил делу Крещения Спасителя. Что нельзя делать в Собор Иоанна Предтечи, а также о народных приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия. Чего нельзя делать С церковным праздником связано много народных примет и запретов. Так, например, нельзя в Собор Иоанна Предтечи не выпить хотя бы одну каплю алкоголя – это плохая примета, можно весь год провести в слезах и печали. Эта примета связана с народной традицией варить пиво 20 января, которое попробовать обязан каждый. При этом нельзя забывать о мере, чтобы не навлечь несчастье на свой дом. В Собор Иоанна Предтечи застолье нельзя начинать с первых блюд – есть примета, что нарушивший этот запрет ни одной цели в течение года не добьется. В 2023 году Собор Иоанна Предтечи выпадает на пятницу – постный день, следовательно, нельзя есть мясные и молочные продукты. Нельзя в праздник ни с кем разговаривать, пока не выпьешь немного святой воды – это плохая примета, можно проболеть весь год. А тот, кто начнет завтрак с крещенской воды – будет здоров весь год. Бездельничать в Собор Иоанна Предтечи нельзя – весь год по приметам пройдет в нищете. Поэтому даже на посиделки девушки и парни приходили с шитьем, вязанием или другим рукодельем, а также с инвентарем, который нужно починить. Нельзя в праздник с реки гнать диких уток – заветное желание не исполнится. Приметы праздника Много примет с Собором Иоанна Предтечи связаны с погодой. Например, ожидается мороз, если эхо слышно далеко. По приметам туман над водой, а также пасмурная погода обещают богатый урожай зерновых. В то время, как ясная погода – это примета, предсказывающая засушливое лето, а яркое солнце в полдень – раннюю весну. По приметам лето будет холодное, если в праздник дует южный ветер, а если идет снег – значит ожидается снег и на Масленицу. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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Лиза Офман
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Что нельзя делать в Собор Иоанна Предтечи 2023: приметы праздника
Православная церковь празднует Собор Иоанна Предтечи 20 января – на следующий день после праздника Крещения Господня
Праздник называют Собором Иоанна Предтечи, потому, что на следующий день после Богоявления православные по христианской традиции прославляют того, кто главным образом послужил делу Крещения Спасителя.
Что нельзя делать в Собор Иоанна Предтечи, а также о народных приметах праздника, читайте в Sputnik Грузия
.
Чего нельзя делать
С церковным праздником связано много народных примет и запретов. Так, например, нельзя в Собор Иоанна Предтечи не выпить хотя бы одну каплю алкоголя – это плохая примета, можно весь год провести в слезах и печали.
Эта примета связана с народной традицией варить пиво 20 января, которое попробовать обязан каждый. При этом нельзя забывать о мере, чтобы не навлечь несчастье на свой дом.
В Собор Иоанна Предтечи застолье нельзя начинать с первых блюд – есть примета, что нарушивший этот запрет ни одной цели в течение года не добьется.
В 2023 году Собор Иоанна Предтечи выпадает на пятницу – постный день, следовательно, нельзя есть мясные и молочные продукты.
Нельзя в праздник ни с кем разговаривать, пока не выпьешь немного святой воды – это плохая примета, можно проболеть весь год. А тот, кто начнет завтрак с крещенской воды – будет здоров весь год.
Бездельничать в Собор Иоанна Предтечи нельзя – весь год по приметам пройдет в нищете. Поэтому даже на посиделки девушки и парни приходили с шитьем, вязанием или другим рукодельем, а также с инвентарем, который нужно починить.
Нельзя в праздник с реки гнать диких уток – заветное желание не исполнится.
Приметы праздника
Много примет с Собором Иоанна Предтечи связаны с погодой. Например, ожидается мороз, если эхо слышно далеко.
По приметам туман над водой, а также пасмурная погода обещают богатый урожай зерновых.
В то время, как ясная погода – это примета, предсказывающая засушливое лето, а яркое солнце в полдень – раннюю весну.
По приметам лето будет холодное, если в праздник дует южный ветер, а если идет снег – значит ожидается снег и на Масленицу.
Материал подготовлен на основе открытых источников