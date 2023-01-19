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Досрочные парламентские выборы пройдут в Казахстане
Досрочные парламентские выборы пройдут в Казахстане
Глава Казахстана также подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов (местных представительных органов) всех уровней 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T19:37+0400
2023-01-19T19:37+0400
2023-01-19T19:57+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил Мажилис (нижнюю палату) парламента страны и назначил внеочередные выборы ее депутатов на 19 марта, сообщили в пресс-службе главы государства."Глава государства указом от 19 января 2023 года распустил Мажилис парламента Республики Казахстан седьмого созыва, а также назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года", - говорится в сообщении.Казахстанский лидер также подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов (местных представительных органов) всех уровней.Отметим, утром в соответствии с Конституцией Казахстана, президент провел с председателями обеих палат парламента и премьер-министром страны консультации по роспуску Мажилиса и досрочному прекращению полномочий маслихатов.По словам Токаева, народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов."В сентябрьском послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним в ноябре прошлого года состоялись внеочередные президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов сената. Теперь нам предстоит провести выборы в мажилис и маслихаты", – цитирует пресс-служба слова президента.В ходе консультаций выступили председатель Сената Маулен Ашимбаев, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов и премьер-министр Алихан Смаилов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, касым-жомарт токаев , казахстан, парламентские выборы
в мире, новости, политика, касым-жомарт токаев , казахстан, парламентские выборы
Досрочные парламентские выборы пройдут в Казахстане
19:37 19.01.2023 (обновлено: 19:57 19.01.2023)
Глава Казахстана также подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов (местных представительных органов) всех уровней
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил Мажилис (нижнюю палату) парламента страны и назначил внеочередные выборы ее депутатов на 19 марта, сообщили в пресс-службе главы государства.
"Глава государства указом от 19 января 2023 года распустил Мажилис парламента Республики Казахстан седьмого созыва, а также назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года", - говорится в сообщении.
Казахстанский лидер также подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов (местных представительных органов) всех уровней.
Согласно документу, текст которого опубликован на сайте президента, Центральной избирательной комиссии Казахстана поручено принять меры по организации подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.
Отметим, утром в соответствии с Конституцией Казахстана, президент провел с председателями обеих палат парламента и премьер-министром страны консультации по роспуску Мажилиса и досрочному прекращению полномочий маслихатов.
По словам Токаева, народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов.
"В сентябрьском послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним в ноябре прошлого года состоялись внеочередные президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов сената. Теперь нам предстоит провести выборы в мажилис и маслихаты", – цитирует пресс-служба слова президента.
В ходе консультаций выступили председатель Сената Маулен Ашимбаев, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов и премьер-министр Алихан Смаилов.