https://sputnik-georgia.ru/20230119/dosrochnye-parlamentskie-vybory-proydut-v-kazakhstane-274076847.html

Досрочные парламентские выборы пройдут в Казахстане

Досрочные парламентские выборы пройдут в Казахстане

Глава Казахстана также подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов (местных представительных органов) всех уровней 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T19:37+0400

2023-01-19T19:37+0400

2023-01-19T19:57+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распустил Мажилис (нижнюю палату) парламента страны и назначил внеочередные выборы ее депутатов на 19 марта, сообщили в пресс-службе главы государства."Глава государства указом от 19 января 2023 года распустил Мажилис парламента Республики Казахстан седьмого созыва, а также назначил внеочередные выборы депутатов Мажилиса парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года", - говорится в сообщении.Казахстанский лидер также подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов (местных представительных органов) всех уровней.Отметим, утром в соответствии с Конституцией Казахстана, президент провел с председателями обеих палат парламента и премьер-министром страны консультации по роспуску Мажилиса и досрочному прекращению полномочий маслихатов.По словам Токаева, народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов."В сентябрьском послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним в ноябре прошлого года состоялись внеочередные президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов сената. Теперь нам предстоит провести выборы в мажилис и маслихаты", – цитирует пресс-служба слова президента.В ходе консультаций выступили председатель Сената Маулен Ашимбаев, спикер Мажилиса Ерлан Кошанов и премьер-министр Алихан Смаилов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, касым-жомарт токаев , казахстан, парламентские выборы