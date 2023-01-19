https://sputnik-georgia.ru/20230119/futbolnaya-premer-liga-gruzii-zanyala-65-mesto-v-reytinge-iffhs-274076476.html

Футбольная премьер-лига Грузии заняла 65 место в рейтинге IFFHS

Футбольная премьер-лига Грузии заняла 65 место в рейтинге IFFHS

В тройке лучших национальных лиг Бразилия, Англия, Испания 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T19:04+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Международная футбольная федерация истории и статистики (IFFHS) опубликовала мировой рейтинг национальных чемпионатов по футболу за 2022 год, куда вошли 80 стран.Согласно обновленному рейтингу IFFHS, премьер-лига Грузии имеет в активе 274 балла, что позволило стране подняться на семь позиций, с 72 места на 65.Чемпионаты остальных стран постсоветского пространства, вошедших в топ-80, занимают следующие позиции: Азербайджан (41 место), Литва (51-е место), Армения (55 место), Узбекистан (57 место), Эстония (58 место), Молдова (70 место), Украина (73 место), Беларусь (78 место), Россия (80 место). Показатели национальных первенств Украины и России IFFHS не учитывает.По итогам 2021 года украинское первенство располагалось на 27-й строчке, а российское – на 36-й.Первая десятка сильнейших национальных футбольных лиг выглядит следующим образом: Бразилия, Англия, Испания, Германия, Италия, Франция, Португалия, Нидерланды, Аргентина, Парагвай.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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