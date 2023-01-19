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"Грузины будут только рады" – в Тбилиси ответили на заявление Лаврова
"Грузины будут только рады" – в Тбилиси ответили на заявление Лаврова
В России проживает до миллиона этнических грузин, напомнил депутат 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T10:24+0400
2023-01-19T10:24+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией пойдет только на пользу жителям двух стран, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами.Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами. Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, сергей лавров, сергей гаврилов, зураб абашидзе, тбилиси, москва, совет федерации рф
"Грузины будут только рады" – в Тбилиси ответили на заявление Лаврова
В России проживает до миллиона этнических грузин, напомнил депутат
ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией пойдет только на пользу жителям двух стран, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение между странами.
"Хочу напомнить общественности, что в России проживает до миллиона этнических грузин, и если между двумя странами будет авиасообщение, то это, безусловно, будет хорошо для наших сограждан, грузин, детей нашей страны", – сказал Матикашвили журналистам.
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с июля 2019 года в ответ на ажиотаж вокруг приезда в Грузию депутата Госдумы Сергея Гаврилова и последующую волну протестов с антироссийскими лозунгами.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между Грузией и Россией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным.