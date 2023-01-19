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Грузия будет только приветствовать возобновление прямого авиасообщения с РФ – Кобахидзе
Грузия будет только приветствовать возобновление прямого авиасообщения с РФ – Кобахидзе
Политик подчеркнул, что в России проживают около миллиона этнических грузин 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T11:24+0400
2023-01-19T11:24+0400
2023-01-19T11:24+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Любое решение, которое облегчит положение граждан Грузии, будет приветствоваться со стороны грузинских властей, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение с Грузией. Глава внешнеполитического ведомства России также отметил, что контакты между людьми активно развиваются. Политик подчеркнул, что в России проживают около миллиона этнических грузин и принятое в 2019 решение осложнило их положение. "Если полеты будут восстановлены, безусловно, это важно для наших сограждан, и это будет только приветствоваться", – отметил Кобахидзе. Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию. Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, сергей лавров, сергей гаврилов, тбилиси, межпарламентская ассамблея православия
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, сергей лавров, сергей гаврилов, тбилиси, межпарламентская ассамблея православия
Грузия будет только приветствовать возобновление прямого авиасообщения с РФ – Кобахидзе
Политик подчеркнул, что в России проживают около миллиона этнических грузин
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Любое решение, которое облегчит положение граждан Грузии, будет приветствоваться со стороны грузинских властей, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что скоро будет восстановлено прямое авиасообщение с Грузией. Глава внешнеполитического ведомства России также отметил, что контакты между людьми активно развиваются.
"В 2019 году Россия в одностороннем порядке приняла решение о прекращении полетов. Это была своеобразная санкция, которая была задействована в отношении Грузии, и она нанесла ущерб гражданам Грузии… Когда дело касается облегчения положения наших граждан, любое подобное решение для нас приветствуется", – заявил Кобахидзе журналистам.
Политик подчеркнул, что в России проживают около миллиона этнических грузин и принятое в 2019 решение осложнило их положение.
"Если полеты будут восстановлены, безусловно, это важно для наших сограждан, и это будет только приветствоваться", – отметил Кобахидзе.
Согласно указу президента России, российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. С этой же даты вступило в силу решение Минтранса РФ о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Российские власти пошли на этот шаг после того, как 20 июня того же года несколько тысяч человек устроили в Тбилиси у здания парламента антироссийский митинг. Поводом для массовой акции стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в работе Межпарламентской ассамблеи православия, которая была организована принимающей стороной в стенах грузинского парламента.