https://sputnik-georgia.ru/20230119/gruziya-stala-fokus-stranoy-kinofestivalya-v-italii-274049356.html

Грузия стала фокус-страной кинофестиваля в Италии

Грузия стала фокус-страной кинофестиваля в Италии

На фестивале состоится премьера фильма "Прекрасная Элене" грузинского режиссера Георгия Овашвили 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузия стала фокус-страной международного кинофестиваля в Триесте, который пройдет с 21 по 28 января этого года. Кинофестиваль в Триесте является одним из самых престижных мероприятий в Центральной и Восточной Европе. Главная цель кинофорума – распространение информации о кино, создание условий для взаимодействия кинематографистов.В конкурсной секции фестиваля "Конкурс художественных фильмов" (FEATURE FILM COMPETITION) 25 января состоится премьера фильма "Прекрасная Элене" грузинского режиссера Георгия Овашвили. Так как Грузия стала страной в фокусе, на фестивале пройдет встреча в формате круглого стола, которую посетят представители киноцентров и другие киноорганизации Кавказского региона. Во встрече примет участие первый директор Национального киноцентра Грузии Мако Чилашвили. Помимо рабочих встреч, на фестивале пройдут воркшопы и тренинги, которые призваны способствовать профессиональному развитию кинематографистов и успешной реализации их проектов. В этом году грузинские режиссеры и продюсеры отправятся на фестиваль для участия в мероприятиях при организации киноцентра Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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