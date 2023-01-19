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Грузия стала фокус-страной кинофестиваля в Италии
Грузия стала фокус-страной кинофестиваля в Италии
На фестивале состоится премьера фильма "Прекрасная Элене" грузинского режиссера Георгия Овашвили 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T07:31+0400
2023-01-19T07:31+0400
2023-01-19T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузия стала фокус-страной международного кинофестиваля в Триесте, который пройдет с 21 по 28 января этого года. Кинофестиваль в Триесте является одним из самых престижных мероприятий в Центральной и Восточной Европе. Главная цель кинофорума – распространение информации о кино, создание условий для взаимодействия кинематографистов.В конкурсной секции фестиваля "Конкурс художественных фильмов" (FEATURE FILM COMPETITION) 25 января состоится премьера фильма "Прекрасная Элене" грузинского режиссера Георгия Овашвили. Так как Грузия стала страной в фокусе, на фестивале пройдет встреча в формате круглого стола, которую посетят представители киноцентров и другие киноорганизации Кавказского региона. Во встрече примет участие первый директор Национального киноцентра Грузии Мако Чилашвили. Помимо рабочих встреч, на фестивале пройдут воркшопы и тренинги, которые призваны способствовать профессиональному развитию кинематографистов и успешной реализации их проектов. В этом году грузинские режиссеры и продюсеры отправятся на фестиваль для участия в мероприятиях при организации киноцентра Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, георгий овашвили, италия, тбилиси
грузия, культура, новости, георгий овашвили, италия, тбилиси
Грузия стала фокус-страной кинофестиваля в Италии
На фестивале состоится премьера фильма "Прекрасная Элене" грузинского режиссера Георгия Овашвили
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Грузия стала фокус-страной международного кинофестиваля в Триесте, который пройдет с 21 по 28 января этого года.
Кинофестиваль в Триесте является одним из самых престижных мероприятий в Центральной и Восточной Европе. Главная цель кинофорума – распространение информации о кино, создание условий для взаимодействия кинематографистов.
В конкурсной секции фестиваля
"Конкурс художественных фильмов" (FEATURE FILM COMPETITION) 25 января состоится премьера фильма "Прекрасная Элене" грузинского режиссера Георгия Овашвили.
Так как Грузия стала страной в фокусе, на фестивале пройдет встреча в формате круглого стола, которую посетят представители киноцентров и другие киноорганизации Кавказского региона. Во встрече примет участие первый директор Национального киноцентра Грузии Мако Чилашвили.
Помимо рабочих встреч, на фестивале пройдут воркшопы и тренинги, которые призваны способствовать профессиональному развитию кинематографистов и успешной реализации их проектов.
В этом году грузинские режиссеры и продюсеры отправятся на фестиваль для участия в мероприятиях при организации киноцентра Грузии.