https://sputnik-georgia.ru/20230119/iliya-ii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-vakhtanga-kikabidze--274071957.html

Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе

Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе

Знаменитый певец Вахтанг Кикабидзе умер 15 января в возрасте 84 лет 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T15:26+0400

2023-01-19T15:26+0400

2023-01-19T15:39+0400

вахтанг кикабидзе

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе, отметив его особый талант доносить тепло и любовь для зрителей и слушателей.Певец, киноактер, режиссер, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в воскресенье, 15 января, в возрасте 84 лет. В эти минуты в Тбилиси проходит похоронная церемония.Патриарх отметил, что лично был знаком Кикабидзе с давних пор, поскольку его мать, Манана Багратиони, пела в цекровном хоре кафедрального собора Сиони в период атеисткого режима.Именно поэтому Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян, герои легендарного фильма "Мимино", стали символом, памятником дружбы, отметил Илия Второй.Легендарного грузинского актера и певца Вахтанга (Бубу) Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси, согласно его завещанию, рядом с членами семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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