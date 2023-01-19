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Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе
Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе
Знаменитый певец Вахтанг Кикабидзе умер 15 января в возрасте 84 лет 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T15:26+0400
2023-01-19T15:26+0400
2023-01-19T15:39+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе, отметив его особый талант доносить тепло и любовь для зрителей и слушателей.Певец, киноактер, режиссер, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в воскресенье, 15 января, в возрасте 84 лет. В эти минуты в Тбилиси проходит похоронная церемония.Патриарх отметил, что лично был знаком Кикабидзе с давних пор, поскольку его мать, Манана Багратиони, пела в цекровном хоре кафедрального собора Сиони в период атеисткого режима.Именно поэтому Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян, герои легендарного фильма "Мимино", стали символом, памятником дружбы, отметил Илия Второй.Легендарного грузинского актера и певца Вахтанга (Бубу) Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси, согласно его завещанию, рядом с членами семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе
15:26 19.01.2023 (обновлено: 15:39 19.01.2023)
Знаменитый певец Вахтанг Кикабидзе умер 15 января в возрасте 84 лет
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Вахтанга Кикабидзе, отметив его особый талант доносить тепло и любовь для зрителей и слушателей.
Певец, киноактер, режиссер, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в воскресенье, 15 января, в возрасте 84 лет. В эти минуты в Тбилиси проходит похоронная церемония.
Патриарх отметил, что лично был знаком Кикабидзе с давних пор, поскольку его мать, Манана Багратиони, пела в цекровном хоре кафедрального собора Сиони в период атеисткого режима.
"Велика наша сердечная боль из-за кончины признанного певца и актера, господина Вахтанга (Бубы) Кикабидзе... Хочу отметить, что у этой личности был особый навык доносить тепло и любовь до зрителя со сцены или из фильмов так, что эти чувства неизгладимо оставались в них", – сказано в письме патриарха.
Именно поэтому Вахтанг Кикабидзе и Фрунзик Мкртчян, герои легендарного фильма "Мимино", стали символом, памятником дружбы, отметил Илия Второй.
Легендарного грузинского актера и певца Вахтанга (Бубу) Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище в Тбилиси, согласно его завещанию, рядом с членами семьи.