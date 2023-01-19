https://sputnik-georgia.ru/20230119/kakie-infrastrukturnye-proekty-budut-realizovany-v-tbilisi-v-2023-godu-274039035.html

Какие инфраструктурные проекты будут реализованы в Тбилиси в 2023 году?

Какие инфраструктурные проекты будут реализованы в Тбилиси в 2023 году?

В 2023 году Фонд развития Тбилиси осуществляет не один важный инфраструктурный проект 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T08:01+0400

2023-01-19T08:01+0400

2023-01-19T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Мэрия Тбилиси планирует осуществить полный ремонт проспекта Церетели и моста Мира в центре столицы в 2023 году, сообщил мэр города Каха Каладзе. По его словам, на этом этапе идет полное восстановление улицы Крцаниси, которое завершится к весне. Также идет строительство автомобильного моста, связывающего поселение Багеби и Университетскую улицу. В рамках строительства моста запланировано и полное восстановление Университетской улицы. Эти работы завершатся к концу этого года. На последнем этапе находится строительство новой дороги, связывающей проспект Геловани с улицей Мачавариани. К этому времени часть проекта завершена и идут работы по обустройству дороги. Эти работы завершатся весной этого года. В ближайшем будущем запланировано полное восстановление моста имени Шаликашвили. В Самгорском районе запланировано восстановление улицы Эмира Барджанадзе, а в Исанском районе – восстановление улицы Эшба и обустройство новой дороги, связывающей с подъемом Махата. В 2023 году Фонд развития Тбилиси осуществляет ни один важный инфраструктурный проект. Среди них восстановление 12 исторических домов на площади Гудиашвили, двух зданий на улице Орбелиани, трех зданий на улице Пурцеладзе, Музея шелка на улице Эрекле, 6, Корпуса кадетов, Национального дворца учащейся молодежи – памятника культурного наследия, расположенного на улице Цинамдзгвришвили, 1. Общая стоимость этих работ достигает 125 миллионов лари (46,7 миллиона долларов). В рамках программы замены аварийных домов идет строительство десятиэтажного здания, бюджет которого составляет 7 миллионов лари (2,6 миллиона долларов). В этом году запланировано и восстановление улиц Сулхан-Саба, Ингороква и Иашвили. Будут обновлены и подземные коммуникации. В рамках программы озеленения запланировано восстановление нескольких парков. В частности, будет обновлен парк Вазисубани, парк, прилегающий к памятнику Маяковскому, парк Цицишвили, парк Мухиани, а также парк Первой ресбулики. На территории, прилегающей к так называемому военному городку, появится новый парк. По словам Каладзе, общество будет информировано о всех запланированных проектах, чтобы Тбилиси был еще более благоустроенным, чем раньше.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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