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Купание жителей Батуми в Черном море на праздник Крещения - видео
Купание жителей Батуми в Черном море на праздник Крещения - видео
Крещение Господне - христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T04:56+0400
2023-01-19T04:56+0400
2023-01-19T04:56+0400
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Во время крещения, согласно всем трём синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение". Во всех исторических церквях этот праздник привязан к дате древнего праздника Богоявления, то есть 6 января. Но православная церковь отмечает этот праздник 19 января.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, батуми, батуми, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, батуми, батуми, видео
Купание жителей Батуми в Черном море на праздник Крещения - видео
Крещение Господне - христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем
Во время крещения, согласно всем трём синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение". Во всех исторических церквях этот праздник привязан к дате древнего праздника Богоявления, то есть 6 января. Но православная церковь отмечает этот праздник 19 января.