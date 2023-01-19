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Купание жителей Батуми в Черном море на праздник Крещения - видео

Купание жителей Батуми в Черном море на праздник Крещения - видео

Крещение Господне - христианский праздник, установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T04:56+0400

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Во время крещения, согласно всем трём синоптическим Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя; одновременно глас с небес провозгласил: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение". Во всех исторических церквях этот праздник привязан к дате древнего праздника Богоявления, то есть 6 января. Но православная церковь отмечает этот праздник 19 января.

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