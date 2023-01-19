https://sputnik-georgia.ru/20230119/kvaratskheliya-priznan-luchshim-igrokom-minuvshego-tura-serii-a-274038878.html

Кварацхелия признан лучшим игроком минувшего тура серии А

Кварацхелия признан лучшим игроком минувшего тура серии А

Грузинскому легионеру дали почти максимальную оценку – 9,8 балла из 10 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T08:31+0400

2023-01-19T08:31+0400

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хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 19 янв – Sputnik. Авторитетный спортивный портал whoscored.com назвал грузинского полузащитника "Наполи" Хвичу Кварацхелия лучшим игроком 18 тура серии А. Лидер сборной Грузии и итальянского "Наполи" сыграл одну из главных ролей в победе над туринским "Ювентусом" (5:1) в матче 18 тура – забил гол и сделал две результативные передачи. Первый гол также был забит не без участия Кварацхелия. После его удара по воротам мяч отскачил к Виктору Осимхену, который открыл счет в мачте. Портал дал грузинскому легионеру почти максимальную оценку – 9,8 балла из 10, а его одноклубнику Виктору Осимхену, забившему в матче против "Ювентуса" два гола – 9,4. Наряду с Кварацхелия, в символическую сборную 18 тура серии А вошли еще трое игроков "Наполи" – капитан команды Джованни Ди Лоренцо (7,7), Амир Рахмани (7,8) и Виктор Осимхен (9,4). Кроме того, Хвича Кварацхелия вошел в символическую команду пяти ведущих европейских чемпионатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, новости, в мире, хвича кварацхелия