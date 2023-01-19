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Новости из Давоса: лидеры Грузии и Азербайджана примут участие в самой важной дискуссии
Новости из Давоса: лидеры Грузии и Азербайджана примут участие в самой важной дискуссии
Модератором дискуссии будет исполнительный директор Всемирного экономического форума Мирек Дусек 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T12:51+0400
2023-01-19T12:51+0400
2023-01-19T13:30+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом примут участие в заключительной части Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, заявил глава МИД Грузии Илия Дарчиашвили. Грузинская делегация во главе с Гарибашвили принимает участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, в рамках которого проводит интенсивные встречи как с мировыми лидерами, так и крупными международными компаниями-инвесторами. По словам министра иностранных дел Грузии, глава грузинского правительства вместе с другими лидерами примет участие в самой важной дискуссии – в заключительной части Всемирного экономического форума. По словам министра, модератором дискуссии будет исполнительный директор Всемирного экономического форума Мирек Дусек. Глава МИД Грузии также отметил, что в рамках форума премьер-министр уже принял участие в дискуссиях, в том числе в неформальном ланче лидеров, на котором были рассмотрены новые возможности глобального сотрудничества. Грузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния оформят соглашение о передаче зеленой энергии>>Вторая дискуссия, которая также прошла с участием премьер-министра Грузии, касалась вопросов новой энергетической реальности и ее значения. Как отметил глава МИД Грузии, сегодня это один из самых важных вопросов. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб. С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей. В 2021 году встреча ВЭФ прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Форум 2022 года был перенесен с января на май также из-за пандемии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, давос, азербайджан, европа, всемирный экономический форум
новости, грузия, политика, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, ильхам алиев, давос, азербайджан, европа, всемирный экономический форум
Новости из Давоса: лидеры Грузии и Азербайджана примут участие в самой важной дискуссии
12:51 19.01.2023 (обновлено: 13:30 19.01.2023)
Модератором дискуссии будет исполнительный директор Всемирного экономического форума Мирек Дусек
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом примут участие в заключительной части Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, заявил глава МИД Грузии Илия Дарчиашвили.
Грузинская делегация во главе с Гарибашвили принимает участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, в рамках которого проводит интенсивные встречи как с мировыми лидерами, так и крупными международными компаниями-инвесторами.
По словам министра иностранных дел Грузии, глава грузинского правительства вместе с другими лидерами примет участие в самой важной дискуссии – в заключительной части Всемирного экономического форума.
"Главная цель дискуссий – показать миру потенциал, который есть у региона, и то, какую роль наша страна, наш регион могут внести в дальнейшее укрепление энергетической безопасности Европы и дальнейшую диверсификацию энергоресурсов, поставляемых в Европу", – заявил Дарчиашвили журналистам.
По словам министра, модератором дискуссии будет исполнительный директор Всемирного экономического форума Мирек Дусек.
Глава МИД Грузии также отметил, что в рамках форума премьер-министр уже принял участие в дискуссиях, в том числе в неформальном ланче лидеров, на котором были рассмотрены новые возможности глобального сотрудничества.
Вторая дискуссия, которая также прошла с участием премьер-министра Грузии, касалась вопросов новой энергетической реальности и ее значения. Как отметил глава МИД Грузии, сегодня это один из самых важных вопросов.
"В этом направлении лидеры говорили о том, как страны должны иметь максимально тесную коммуникацию, чтобы суметь очень активно сотрудничать в новых условиях, для эффективной диверсификации и максимального распределения энергетических ресурсов между странами", – отметил Дарчиашвили.
Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) – международная организация государственно-частного сотрудничества. Основатель и бессменный руководитель форума – профессор Женевского университета Клаус Шваб.
С 70-х годов прошлого века Давос зимой принимает мировых лидеров, топ-менеджеров крупнейших компаний, политических и общественных деятелей. В 2021 году встреча ВЭФ прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Форум 2022 года был перенесен с января на май также из-за пандемии.