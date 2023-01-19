https://sputnik-georgia.ru/20230119/nazvan-samyy-pylnyy-rayon-erevana-274075928.html
Назван самый пыльный район Еревана
Назван самый пыльный район Еревана
Центр гидрометеорологии и мониторинга (ЦГМ) предоставил данные исследования степени загрязненности воздуха с 12 до 18 января 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T18:12+0400
2023-01-19T18:12+0400
2023-01-19T18:12+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Самым пыльным районом Еревана за последнюю неделю вновь оказался Кентрон (центр), сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Центр гидрометеорологии и мониторинга (ЦГМ).По данным центра, 18 января содержание пыли превысило предельно допустимую концетрацию (ПДК) в административных районах Еревана - Нор Норк и Арабкир.Показатели диоксида азота превысили ПДК в административном районе Шенгавит 16 января. Превышение ПДК диоксида серы было зарегистрировано в Кентроне 16-18 января, в Шенгавите - 16 января.Что касается областей Армении, то здесь данные приводятся за период 9-15 января. Так, содержание пыли превышало ПДК в течение всей недели только в городе Раздане.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, ереван, армения
Назван самый пыльный район Еревана
Центр гидрометеорологии и мониторинга (ЦГМ) предоставил данные исследования степени загрязненности воздуха с 12 до 18 января
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik
. Самым пыльным районом Еревана за последнюю неделю вновь оказался Кентрон (центр), сообщает Sputnik Армения
со ссылкой на Центр гидрометеорологии и мониторинга (ЦГМ).
По данным центра, 18 января содержание пыли превысило предельно допустимую концетрацию (ПДК) в административных районах Еревана - Нор Норк и Арабкир.
Показатели диоксида азота превысили ПДК в административном районе Шенгавит 16 января. Превышение ПДК диоксида серы было зарегистрировано в Кентроне 16-18 января, в Шенгавите - 16 января.
Что касается областей Армении, то здесь данные приводятся за период 9-15 января. Так, содержание пыли превышало ПДК в течение всей недели только в городе Раздане.