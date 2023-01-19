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Офис Аmazon может обосноваться в Грузии
Офис Аmazon может обосноваться в Грузии
Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T22:51+0400
2023-01-19T22:51+0400
2023-01-19T22:59+0400
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экономика
леван давиташвили
давос
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ТБИЛИСИ, 19 янв - Sputnik. Грузия предложила Аmazon свою страну в качестве площадки для создания регионального центра обработки данных Amazon Web Service (AWS), заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили в Давосе. Давиташвили обсудил с вице-президентом компании Майклом Функе важные вопросы взаимного сотрудничества, среди который реформы в Грузии в направлении развития цифровой экономики, текущая ситуация на рынке электронных коммуникаций и развитие цифровой трансформации. По его словам, в Грузии есть привлекательная бизнес-среда для компаний, занимающихся информационными и коммуникационными технологиями, налоговая система, благоприятные торговые режимы, свободные промышленные зоны и дешевая электроэнергия, что дает стране возможность привлекать крупнейшие интернет компании. Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет и подразумевает создание в стране DATA центра. Ранее глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури заявил, что у Грузии есть перспективы для того, чтобы крупные IT-компании, например, Amazon, Google, Microsoft, разместили свои центры данных в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, давос
Офис Аmazon может обосноваться в Грузии
22:51 19.01.2023 (обновлено: 22:59 19.01.2023)
Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет
ТБИЛИСИ, 19 янв - Sputnik. Грузия предложила Аmazon свою страну в качестве площадки для создания регионального центра обработки данных Amazon Web Service (AWS), заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили в Давосе.
Давиташвили обсудил с вице-президентом компании Майклом Функе важные вопросы взаимного сотрудничества, среди который реформы в Грузии в направлении развития цифровой экономики, текущая ситуация на рынке электронных коммуникаций и развитие цифровой трансформации.
"Наше предложение заключается в том, чтобы Amazon рассматривала Грузию как один из центров обмена данными и изучала возможность создания data центра в Грузии. Также мы говорили о других направлениях сотрудничества, в том числе о помощи Amazon правительству Грузии в цифровой трансформации, обучении кадров и других важных вопросах", — отметил Давиташвили.
По его словам, в Грузии есть привлекательная бизнес-среда для компаний, занимающихся информационными и коммуникационными технологиями, налоговая система, благоприятные торговые режимы, свободные промышленные зоны и дешевая электроэнергия, что дает стране возможность привлекать крупнейшие интернет компании.
Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет и подразумевает создание в стране DATA центра.
Ранее глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури заявил, что у Грузии есть перспективы для того, чтобы крупные IT-компании, например, Amazon, Google, Microsoft, разместили свои центры данных в стране.