https://sputnik-georgia.ru/20230119/ofis-amazon-mozhet-obosnovatsya-v-gruzii-274081130.html

Офис Аmazon может обосноваться в Грузии

Офис Аmazon может обосноваться в Грузии

Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T22:51+0400

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2023-01-19T22:59+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

давос

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ТБИЛИСИ, 19 янв - Sputnik. Грузия предложила Аmazon свою страну в качестве площадки для создания регионального центра обработки данных Amazon Web Service (AWS), заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили в Давосе. Давиташвили обсудил с вице-президентом компании Майклом Функе важные вопросы взаимного сотрудничества, среди который реформы в Грузии в направлении развития цифровой экономики, текущая ситуация на рынке электронных коммуникаций и развитие цифровой трансформации. По его словам, в Грузии есть привлекательная бизнес-среда для компаний, занимающихся информационными и коммуникационными технологиями, налоговая система, благоприятные торговые режимы, свободные промышленные зоны и дешевая электроэнергия, что дает стране возможность привлекать крупнейшие интернет компании. Превращение Грузии в цифровой хаб региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет и подразумевает создание в стране DATA центра. Ранее глава Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури заявил, что у Грузии есть перспективы для того, чтобы крупные IT-компании, например, Amazon, Google, Microsoft, разместили свои центры данных в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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