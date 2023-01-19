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Попытка ограбления банка произошла в Баку
Попытка ограбления банка произошла в Баку
Уроженец Шамкирского района Азербайджана ворвался в здание столичного банка с железным прутом и газовым пистолетом в руках 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T20:58+0400
2023-01-19T20:58+0400
2023-01-19T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Попытка вооруженного ограбления филиала одного из банков предотвращена в Ясамальском районе Баку, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.Неизвестный ворвался в здание с железным прутом в руках. Мужчина, угрожая работникам банка расправой, потребовал отдать ему все хранящиеся в филиале деньги, сообщил Sputnik Азербайджан.Позже полиция установила личность грабителя, им оказался ранее судимый уроженец Шамкирского района, 33-летний Имран Ахмедов.По данному факту возбуждено уголовное дело, идет расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
азербайджан, новости, происшествия, баку
азербайджан, новости, происшествия, баку
Попытка ограбления банка произошла в Баку
Уроженец Шамкирского района Азербайджана ворвался в здание столичного банка с железным прутом и газовым пистолетом в руках
ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Попытка вооруженного ограбления филиала одного из банков предотвращена в Ясамальском районе Баку, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
Неизвестный ворвался в здание с железным прутом в руках. Мужчина, угрожая работникам банка расправой, потребовал отдать ему все хранящиеся в филиале деньги, сообщил Sputnik Азербайджан
.
На действия злоумышленника своевременно отреагировал несший службу сотрудник Управления охраны МВД АР. Он успел своевременно обезвредить преступника, тот не успел причинить кому-либо вреда. В ходе обыска у задержанного был изъят газовый пистолет, нож и железный прут.
Позже полиция установила личность грабителя, им оказался ранее судимый уроженец Шамкирского района, 33-летний Имран Ахмедов.
По данному факту возбуждено уголовное дело, идет расследование.