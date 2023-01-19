https://sputnik-georgia.ru/20230119/popytka-ogrableniya-banka-proizoshla-v-baku-274078467.html

Попытка ограбления банка произошла в Баку

Попытка ограбления банка произошла в Баку

Уроженец Шамкирского района Азербайджана ворвался в здание столичного банка с железным прутом и газовым пистолетом в руках 19.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 янв — Sputnik. Попытка вооруженного ограбления филиала одного из банков предотвращена в Ясамальском районе Баку, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.Неизвестный ворвался в здание с железным прутом в руках. Мужчина, угрожая работникам банка расправой, потребовал отдать ему все хранящиеся в филиале деньги, сообщил Sputnik Азербайджан.Позже полиция установила личность грабителя, им оказался ранее судимый уроженец Шамкирского района, 33-летний Имран Ахмедов.По данному факту возбуждено уголовное дело, идет расследование.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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