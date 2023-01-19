https://sputnik-georgia.ru/20230119/proschanie-s-legendoy-gruziya-provodila-v-posledniy-put-vakhtanga-kikabidze---foto-274071714.html

Прощание с легендой: Грузия проводила в последний путь Вахтанга Кикабидзе - фото

Прощание с легендой: Грузия проводила в последний путь Вахтанга Кикабидзе - фото

В Тбилиси проводили в последний путь известного артиста Вахтанга Кикабидзе. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки траурной процессии 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T17:12+0400

2023-01-19T17:12+0400

2023-01-19T17:20+0400

мультимедиа

новости в фотографиях

фотоленты

новости грузии в фотографиях

вахтанг кикабидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/13/274069814_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_c7b1964803cf5730c44dbbfb715eba58.jpg

В столице Грузии прошли похороны знаменитого грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.Согласно своему завещанию, он будет похоронен. на старом Верийском кладбище, рядом с членами его семьи.Легендарный грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Буба Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет в воскресенье, 15 января.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, вахтанг кикабидзе, фото