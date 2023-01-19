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https://sputnik-georgia.ru/20230119/proschanie-s-legendoy-gruziya-provodila-v-posledniy-put-vakhtanga-kikabidze---foto-274071714.html
Прощание с легендой: Грузия проводила в последний путь Вахтанга Кикабидзе - фото
Прощание с легендой: Грузия проводила в последний путь Вахтанга Кикабидзе - фото
В Тбилиси проводили в последний путь известного артиста Вахтанга Кикабидзе. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки траурной процессии 19.01.2023, Sputnik Грузия
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В столице Грузии прошли похороны знаменитого грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.Согласно своему завещанию, он будет похоронен. на старом Верийском кладбище, рядом с членами его семьи.Легендарный грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Буба Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет в воскресенье, 15 января.
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мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, вахтанг кикабидзе, фото

Прощание с легендой: Грузия проводила в последний путь Вахтанга Кикабидзе - фото

17:12 19.01.2023 (обновлено: 17:20 19.01.2023)
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В Тбилиси проводили в последний путь известного артиста Вахтанга Кикабидзе. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки траурной процессии
В столице Грузии прошли похороны знаменитого грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.
Согласно своему завещанию, он будет похоронен. на старом Верийском кладбище, рядом с членами его семьи.
Легендарный грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Буба Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет в воскресенье, 15 января.
© photo: Sputnik / Stringer

Накануне вечером гроб Вахтанга Кикабидзе был перенесен в Тбилисскую филармонию для заключительной церемонии прощания

Накануне вечером гроб Вахтанга Кикабидзе был перенесен в Тбилисскую филармонию для заключительной церемонии прощания - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Накануне вечером гроб Вахтанга Кикабидзе был перенесен в Тбилисскую филармонию для заключительной церемонии прощания

© photo: Sputnik / Stringer

Его установили по центру сцены, которая была усыпана цветами

Его установили по центру сцены, которая была усыпана цветами - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

Его установили по центру сцены, которая была усыпана цветами

© photo: Sputnik / Stringer

Согласно завещанию, народный артист Грузии будет похоронен на Верийском кладбище – рядом с могилами матери и жены

Согласно завещанию, народный артист Грузии будет похоронен на Верийском кладбище – рядом с могилами матери и жены - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

Согласно завещанию, народный артист Грузии будет похоронен на Верийском кладбище – рядом с могилами матери и жены

© photo: Sputnik / Stringer

Почтить память артиста пришли сотни людей

Почтить память артиста пришли сотни людей - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Почтить память артиста пришли сотни людей

© photo: Sputnik / Stringer

Действительно, прощаться с артистом очень тяжело

Действительно, прощаться с артистом очень тяжело - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Действительно, прощаться с артистом очень тяжело

© photo: Sputnik / Stringer

Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января

Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января

© photo: Sputnik / Stringer

Смерть легендарного артиста не была внезапной

Смерть легендарного артиста не была внезапной - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

Смерть легендарного артиста не была внезапной

© photo: Sputnik / Stringer

В последние годы он сильно болел

В последние годы он сильно болел - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

В последние годы он сильно болел

© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на это, для всех его кончина стала большой неожиданностью и утратой

Несмотря на это, для всех его кончина стала большой неожиданностью и утратой - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на это, для всех его кончина стала большой неожиданностью и утратой

© photo: Sputnik / Stringer

Вахтанг Кикабидзе создал любимые зрителями образы в фильмах "Мимино", "Совсем пропащий", "Не горюй!" и многих других

Вахтанг Кикабидзе создал любимые зрителями образы в фильмах &quot;Мимино&quot;, &quot;Совсем пропащий&quot;, &quot;Не горюй!&quot; и многих других - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Вахтанг Кикабидзе создал любимые зрителями образы в фильмах "Мимино", "Совсем пропащий", "Не горюй!" и многих других

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