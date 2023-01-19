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Прощание с легендой: Грузия проводила в последний путь Вахтанга Кикабидзе - фото
Прощание с легендой: Грузия проводила в последний путь Вахтанга Кикабидзе - фото
В Тбилиси проводили в последний путь известного артиста Вахтанга Кикабидзе. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки траурной процессии 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T17:12+0400
2023-01-19T17:12+0400
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В столице Грузии прошли похороны знаменитого грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.Согласно своему завещанию, он будет похоронен. на старом Верийском кладбище, рядом с членами его семьи.Легендарный грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Буба Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет в воскресенье, 15 января.
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мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, вахтанг кикабидзе, фото
мультимедиа, новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, вахтанг кикабидзе, фото
Прощание с легендой: Грузия проводила в последний путь Вахтанга Кикабидзе - фото 17:12 19.01.2023 (обновлено: 17:20 19.01.2023)
В Тбилиси проводили в последний путь известного артиста Вахтанга Кикабидзе. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки траурной процессии
В столице Грузии прошли похороны знаменитого грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе.
Согласно своему завещанию, он будет похоронен. на старом Верийском кладбище, рядом с членами его семьи.
Легендарный грузинский киноактер, эстрадный певец, сценарист, кинорежиссер, автор песен Буба Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет в воскресенье, 15 января.
© photo: Sputnik / Stringer
Накануне вечером гроб Вахтанга Кикабидзе был перенесен в Тбилисскую филармонию для заключительной церемонии прощания
Накануне вечером гроб Вахтанга Кикабидзе был перенесен в Тбилисскую филармонию для заключительной церемонии прощания
© photo: Sputnik / Stringer
Его установили по центру сцены, которая была усыпана цветами
Его установили по центру сцены, которая была усыпана цветами
© photo: Sputnik / Stringer
Согласно завещанию, народный артист Грузии будет похоронен на Верийском кладбище – рядом с могилами матери и жены
Согласно завещанию, народный артист Грузии будет похоронен на Верийском кладбище – рядом с могилами матери и жены
© photo: Sputnik / Stringer
Почтить память артиста пришли сотни людей
Почтить память артиста пришли сотни людей
© photo: Sputnik / Stringer
Действительно, прощаться с артистом очень тяжело
Действительно, прощаться с артистом очень тяжело
© photo: Sputnik / Stringer
Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января
Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января
© photo: Sputnik / Stringer
Смерть легендарного артиста не была внезапной
Смерть легендарного артиста не была внезапной
© photo: Sputnik / Stringer
В последние годы он сильно болел
В последние годы он сильно болел
© photo: Sputnik / Stringer
Несмотря на это, для всех его кончина стала большой неожиданностью и утратой
Несмотря на это, для всех его кончина стала большой неожиданностью и утратой
© photo: Sputnik / Stringer
Вахтанг Кикабидзе создал любимые зрителями образы в фильмах "Мимино", "Совсем пропащий", "Не горюй!" и многих других
Вахтанг Кикабидзе создал любимые зрителями образы в фильмах "Мимино", "Совсем пропащий", "Не горюй!" и многих других