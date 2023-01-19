https://sputnik-georgia.ru/20230119/v-gruzii-otmetili-pravoslavnyy-prazdnik-krescheniya---video-274072455.html

В Грузии отметили православный праздник Крещения - видео

В Грузии отметили православный праздник Крещения - видео

Православная церковь 19 января отмечает один из двенадцати главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление). Смотрите в видео Sputnik Грузия... 19.01.2023, Sputnik Грузия

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Крещение Господне отмечается в Грузии как государственный праздник, это выходной день. В Грузии в этот день принято, чтобы крестники навещали своих крестных, чтобы поздравить с праздником.В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.Отмечать праздник Крещения христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени.Ежегодно в Крещение и накануне праздника в Крещенский сочельник в православных церквях совершается великое освящение воды.

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