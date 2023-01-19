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Вахтанга Кикабидзе проводили в последний путь – видео

Вахтанга Кикабидзе проводили в последний путь – видео

Жители Грузии и гости из других стран в течение всего дня прощались с заслуженным артистом Грузии и СССР Вахтангом Кикабидзе, как проходила церемония –... 19.01.2023, Sputnik Грузия

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Прощание с легендарным артистом состоялось в Тбилисской филармонии. Проводить его в последний путь и возложить цветы пришли тысячи людей – друзья, поклонники, коллеги и политики.Певец, киноактер, режиссер, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в больнице 15 января в возрасте 84 лет.Известно, что он долгие годы страдал почечной недостаточностью.Вахтанг Кикабидзе – лауреат многочисленных премий и наград. Среди них: Государственная премия СССР, звание Народного артиста Грузии, премия КГБ СССР, а также множества орденов.На парламентских выборах 2020 года Кикабидзе возглавил список крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и был избран депутатом парламента страны.

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