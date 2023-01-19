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Вахтанга Кикабидзе проводили в последний путь – видео
Вахтанга Кикабидзе проводили в последний путь – видео
Жители Грузии и гости из других стран в течение всего дня прощались с заслуженным артистом Грузии и СССР Вахтангом Кикабидзе, как проходила церемония –... 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T20:16+0400
2023-01-19T20:16+0400
2023-01-19T20:16+0400
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Прощание с легендарным артистом состоялось в Тбилисской филармонии. Проводить его в последний путь и возложить цветы пришли тысячи людей – друзья, поклонники, коллеги и политики.Певец, киноактер, режиссер, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в больнице 15 января в возрасте 84 лет.Известно, что он долгие годы страдал почечной недостаточностью.Вахтанг Кикабидзе – лауреат многочисленных премий и наград. Среди них: Государственная премия СССР, звание Народного артиста Грузии, премия КГБ СССР, а также множества орденов.На парламентских выборах 2020 года Кикабидзе возглавил список крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и был избран депутатом парламента страны.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, вахтанг кикабидзе, культура, грузия, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, вахтанг кикабидзе, культура, грузия, видео
Вахтанга Кикабидзе проводили в последний путь – видео
Жители Грузии и гости из других стран в течение всего дня прощались с заслуженным артистом Грузии и СССР Вахтангом Кикабидзе, как проходила церемония – смотрите в видео Sputnik Грузия
Прощание с легендарным артистом состоялось в Тбилисской филармонии. Проводить его в последний путь и возложить цветы пришли тысячи людей – друзья, поклонники, коллеги и политики.
Певец, киноактер, режиссер, сценарист, народный артист Грузии Вахтанг (Буба) Кикабидзе скончался в больнице 15 января в возрасте 84 лет.
Известно, что он долгие годы страдал почечной недостаточностью.
Вахтанг Кикабидзе – лауреат многочисленных премий и наград. Среди них: Государственная премия СССР, звание Народного артиста Грузии, премия КГБ СССР, а также множества орденов.
На парламентских выборах 2020 года Кикабидзе возглавил список крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" и был избран депутатом парламента страны.