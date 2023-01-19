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Время Ч: встреча на базе "Рамштайн", ультиматум Германии к США и коллапс Украины
Время Ч: встреча на базе "Рамштайн", ультиматум Германии к США и коллапс Украины
США уже долго пытаются на разных уровнях убедить Германию согласиться на поставку танков Leopard на Украину. Все эти многочисленные попытки пока оканчиваются... 19.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-19T10:19+0400
2023-01-19T10:19+0400
2023-01-23T10:22+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему Германия не хочет передавать Киеву танки? Из-за чего Зеленский - неэффективная "сакральная жертва" для Запада? Когда освободят Артёмовск? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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мультимедиа, видео, германия, сша, украина, политика, в мире, аналитика, видео
мультимедиа, видео, германия, сша, украина, политика, в мире, аналитика, видео
Время Ч: встреча на базе "Рамштайн", ультиматум Германии к США и коллапс Украины
10:19 19.01.2023 (обновлено: 10:22 23.01.2023)
США уже долго пытаются на разных уровнях убедить Германию согласиться на поставку танков Leopard на Украину. Все эти многочисленные попытки пока оканчиваются провалом
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Почему Германия не хочет передавать Киеву танки? Из-за чего Зеленский - неэффективная "сакральная жертва" для Запада? Когда освободят Артёмовск?
Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".