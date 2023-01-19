https://sputnik-georgia.ru/20230119/vremya-ch-vstrecha-na-baze-ramshtayn-ultimatum-germanii-k-ssha-i-kollaps-ukrainy-274151453.html

Время Ч: встреча на базе "Рамштайн", ультиматум Германии к США и коллапс Украины

Время Ч: встреча на базе "Рамштайн", ультиматум Германии к США и коллапс Украины

США уже долго пытаются на разных уровнях убедить Германию согласиться на поставку танков Leopard на Украину. Все эти многочисленные попытки пока оканчиваются... 19.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-19T10:19+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Почему Германия не хочет передавать Киеву танки? Из-за чего Зеленский - неэффективная "сакральная жертва" для Запада? Когда освободят Артёмовск? Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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