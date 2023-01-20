https://sputnik-georgia.ru/20230120/budet-li-ukreplyatsya-lari--mnenie-analitikov-274075579.html
Будет ли укрепляться лари – мнение аналитиков
Будет ли укрепляться лари – мнение аналитиков
В 2022 году был зафиксирован высокий чистый приток иностранной валюты, однако курс остался стабильным, говорится в отчете 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T07:01+0400
2023-01-20T07:01+0400
2023-01-20T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Национальная валюта Грузии достигла максимально возможного уровня с точки зрения укрепления обменного курса, считают аналитики TBC Capital. Обменный курс лари с первых чисел марта 2022 года понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил более 20%. По их мнению, это утверждение подкрепляет динамика инфляции и средний обменный курс лари по отношению к валютам основных экономических партнеров. "Хотя годовая инфляция по-прежнему очень высока и составляет 9,8%, тем не менее нормализация месячных показателей очевидна. Относительно среднего курса лари следует отметить, что фактический курс по сравнению с долгосрочной оценкой немного, но все же выше", – отмечается в отчете. В целом аналитики отмечают, что в 2022 году был зафиксирован высокий чистый приток иностранной валюты, однако курс остался стабильным. "Игривый лари", или ухабы по курсу грузинской валюты >>"В январе-ноябре Национальный банк Грузии через валютные аукционы и без аукционов купил почти 500 миллионов долларов США. Кроме того, даже без вкладов мигрантов в банковской системе аккумулировался практически такой же объем валютной ликвидности, что исторически было отрицательно для курса лари, но на этот раз притоки настолько сильны, что этот важный фактор не смог повлиять на динамику курса", – говорится в отчете. Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, bloomberg, курс лари к доллару на сегодня в грузии, национальный банк грузии, tbc bank
грузия, новости, экономика, bloomberg, курс лари к доллару на сегодня в грузии, национальный банк грузии, tbc bank
Будет ли укрепляться лари – мнение аналитиков
В 2022 году был зафиксирован высокий чистый приток иностранной валюты, однако курс остался стабильным, говорится в отчете
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Национальная валюта Грузии достигла максимально возможного уровня с точки зрения укрепления обменного курса, считают аналитики TBC Capital.
Обменный курс лари с первых чисел марта 2022 года понижался до уровня 3,4 GEL/$1, однако затем национальная валюта начала укрепляться. Рост лари к доллару за это время составил более 20%.
"Мы остаемся при мнении, что до тех пор, пока мы не увидим дальнейшее ослабление доллара США на международном уровне, текущий обменный курс лари находится на максимуме", – говорится в отчете аналитиков.
По их мнению, это утверждение подкрепляет динамика инфляции и средний обменный курс лари по отношению к валютам основных экономических партнеров.
"Хотя годовая инфляция по-прежнему очень высока и составляет 9,8%, тем не менее нормализация месячных показателей очевидна. Относительно среднего курса лари следует отметить, что фактический курс по сравнению с долгосрочной оценкой немного, но все же выше", – отмечается в отчете.
В целом аналитики отмечают, что в 2022 году был зафиксирован высокий чистый приток иностранной валюты, однако курс остался стабильным.
"В январе-ноябре Национальный банк Грузии через валютные аукционы и без аукционов купил почти 500 миллионов долларов США. Кроме того, даже без вкладов мигрантов в банковской системе аккумулировался практически такой же объем валютной ликвидности, что исторически было отрицательно для курса лари, но на этот раз притоки настолько сильны, что этот важный фактор не смог повлиять на динамику курса", – говорится в отчете.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции