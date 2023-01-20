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Что нельзя делать в Китайский Новый год 2023: приметы праздника
Что нельзя делать в Китайский Новый год 2023: приметы праздника
Китайский Новый год в 2023-м наступит 22 января - по восточному календарю хозяином грядущего года станет Черный Водяной Кролик (Кот), который примет бразды... 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T18:08+0400
2023-01-20T18:08+0400
2023-01-20T18:11+0400
справки
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Что нельзя делать в Китайский Новый год - какие приметы связаны с праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя делать серьезную уборку и мыть полы в первые три дня Китайского Нового года, чтобы не убрать позитивную энергию, однако вынести мусор и вытереть пыль можно. Нельзя в первые дни Китайского Нового года брать в долг или кредит – по приметам, достатка в наступающем году не будет. Нельзя в Новый год жаловаться на судьбу и плакать – можно весь год прожить в бедности. Нельзя в Новый год ссориться и скандалить - по приметам, тот, кто первым начал конфликт, вскоре останется в одиночестве. В Китайский Новый год нельзя унывать – по приметам, судьба в ближайшем будущем подарит что-то приятное тому, кто в праздник будет смеяться, веселиться и радоваться тому, что у него есть, одним словом кто позитивно настроен. Приметы праздника По приметам, Новый год Кролика (Кота) принесет достаток и счастье, если встречать праздник в чисто убранной квартире. Есть примета, что счастье заходит в дом через окна и двери, поэтому хозяйки их моют особенно тщательно. Плохая примета убирать квартиру в Новый год – можно вымести удачу. Выбрасывать все старые, сломанные, разбитые, треснутые и ненужные вещи до наступления Китайского Нового года – хорошая примета, это поможет избавиться от негатива и освободить место в доме для положительной энергии. Стены квартир и зданий к Китайскому Новому году украшают специальными картинами из бумажных узоров красного цвета, которые, по приметам, привлекают счастье и достаток. Хорошая примета, когда в Китайский Новый год за новогодним столом собирается вся семья. Говорить в Китайский Новый год об ушедшем годе – плохая примета, поэтому во время праздничного застолья обсуждают только наступивший. Главным блюдом новогоднего стола являются пельмени, приготовленные в форме золотого слитка – по приметам, они символизируют достаток и богатство. Традиция дарить в Китайский Новый год детям деньги в красных конвертах - хорошая примета, так как считается, что деньги, подаренные близкими с наилучшими пожеланиями, притягивают другие. Материал подготовлен на основе открытых источников
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Лиза Офман
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Что нельзя делать в Китайский Новый год 2023: приметы праздника
18:08 20.01.2023 (обновлено: 18:11 20.01.2023)
Китайский Новый год в 2023-м наступит 22 января - по восточному календарю хозяином грядущего года станет Черный Водяной Кролик (Кот), который примет бразды правления у Черного (Голубого) Водяного Тигра
Что нельзя делать в Китайский Новый год - какие приметы связаны с праздником, читайте в Sputnik Грузия
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Что нельзя делать
Нельзя делать серьезную уборку и мыть полы в первые три дня Китайского Нового года, чтобы не убрать позитивную энергию, однако вынести мусор и вытереть пыль можно.
Нельзя в первые дни Китайского Нового года брать в долг или кредит – по приметам, достатка в наступающем году не будет. Нельзя в Новый год жаловаться на судьбу и плакать – можно весь год прожить в бедности.
Нельзя в Новый год ссориться и скандалить - по приметам, тот, кто первым начал конфликт, вскоре останется в одиночестве.
В Китайский Новый год нельзя унывать – по приметам, судьба в ближайшем будущем подарит что-то приятное тому, кто в праздник будет смеяться, веселиться и радоваться тому, что у него есть, одним словом кто позитивно настроен.
Приметы праздника
По приметам, Новый год Кролика (Кота) принесет достаток и счастье, если встречать праздник в чисто убранной квартире. Есть примета, что счастье заходит в дом через окна и двери, поэтому хозяйки их моют особенно тщательно.
Плохая примета убирать квартиру в Новый год – можно вымести удачу.
Выбрасывать все старые, сломанные, разбитые, треснутые и ненужные вещи до наступления Китайского Нового года – хорошая примета, это поможет избавиться от негатива и освободить место в доме для положительной энергии.
Стены квартир и зданий к Китайскому Новому году украшают специальными картинами из бумажных узоров красного цвета, которые, по приметам, привлекают счастье и достаток.
Хорошая примета, когда в Китайский Новый год за новогодним столом собирается вся семья.
Говорить в Китайский Новый год об ушедшем годе – плохая примета, поэтому во время праздничного застолья обсуждают только наступивший.
Главным блюдом новогоднего стола являются пельмени, приготовленные в форме золотого слитка – по приметам, они символизируют достаток и богатство.
Традиция дарить в Китайский Новый год детям деньги в красных конвертах - хорошая примета, так как считается, что деньги, подаренные близкими с наилучшими пожеланиями, притягивают другие.
Материал подготовлен на основе открытых источников