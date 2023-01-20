https://sputnik-georgia.ru/20230120/chto-nelzya-delat-v-kitayskiy-novyy-god-2023-primety-prazdnika-274107884.html

Что нельзя делать в Китайский Новый год 2023: приметы праздника

Что нельзя делать в Китайский Новый год 2023: приметы праздника

Китайский Новый год в 2023-м наступит 22 января - по восточному календарю хозяином грядущего года станет Черный Водяной Кролик (Кот), который примет бразды... 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T18:08+0400

2023-01-20T18:08+0400

2023-01-20T18:11+0400

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/11/273992812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf8a2b24189a077d7ca56183a86c8590.jpg

Что нельзя делать в Китайский Новый год - какие приметы связаны с праздником, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя делать серьезную уборку и мыть полы в первые три дня Китайского Нового года, чтобы не убрать позитивную энергию, однако вынести мусор и вытереть пыль можно. Нельзя в первые дни Китайского Нового года брать в долг или кредит – по приметам, достатка в наступающем году не будет. Нельзя в Новый год жаловаться на судьбу и плакать – можно весь год прожить в бедности. Нельзя в Новый год ссориться и скандалить - по приметам, тот, кто первым начал конфликт, вскоре останется в одиночестве. В Китайский Новый год нельзя унывать – по приметам, судьба в ближайшем будущем подарит что-то приятное тому, кто в праздник будет смеяться, веселиться и радоваться тому, что у него есть, одним словом кто позитивно настроен. Приметы праздника По приметам, Новый год Кролика (Кота) принесет достаток и счастье, если встречать праздник в чисто убранной квартире. Есть примета, что счастье заходит в дом через окна и двери, поэтому хозяйки их моют особенно тщательно. Плохая примета убирать квартиру в Новый год – можно вымести удачу. Выбрасывать все старые, сломанные, разбитые, треснутые и ненужные вещи до наступления Китайского Нового года – хорошая примета, это поможет избавиться от негатива и освободить место в доме для положительной энергии. Стены квартир и зданий к Китайскому Новому году украшают специальными картинами из бумажных узоров красного цвета, которые, по приметам, привлекают счастье и достаток. Хорошая примета, когда в Китайский Новый год за новогодним столом собирается вся семья. Говорить в Китайский Новый год об ушедшем годе – плохая примета, поэтому во время праздничного застолья обсуждают только наступивший. Главным блюдом новогоднего стола являются пельмени, приготовленные в форме золотого слитка – по приметам, они символизируют достаток и богатство. Традиция дарить в Китайский Новый год детям деньги в красных конвертах - хорошая примета, так как считается, что деньги, подаренные близкими с наилучшими пожеланиями, притягивают другие. Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

справки