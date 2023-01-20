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Два из трех легковых автомобилей в Грузии старше 20 лет
Два из трех легковых автомобилей в Грузии старше 20 лет
Всего в Грузии зарегистрировано 59,4 тысячи машин, которым всего 10 лет, – это 9,2% от всех машин, ездящих в стране 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T22:26+0400
2023-01-20T22:26+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Более 62,7% всех легковых автомобилей, зарегистрированных в Грузии по данным на 31 декабря 2022 года, старше 20 лет, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Согласно данным, из 639,7 тысячи легковых машин в Грузии только 239,1 тысячи машин выпущены менее 20 лет назад. При этом 44,8% - это машины, сошедшие с конвейера более 15 лет назад. Всего в Грузии зарегистрировано 59,4 тысячи машин, которым всего 10 лет, – это 9,2% от всех машин, ездящих в стране. В Грузии стали штрафовать за спортивные автомобили без лицензии >>Из автомобилей, выпущенных в период с 2013 по 2022 год включительно, больше всего зарегистрированных в Грузии автомобилей – 2013 и 2014 года выпуска. Что касается автомобилей, выпущенных в период от 10 до 20 лет назад, то в этой категории лидируют автомобили выпуска 2003 и 2005 года. Из общего числа машин в Грузии 1,8 тысячи – электромобили, 370,1 тысячи в качестве топлива используют бензин, 79,6 тысячи – дизель, остальные гибриды или автомобили на газе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, автомобили
грузия, новости, общество, автомобили
Два из трех легковых автомобилей в Грузии старше 20 лет
22:26 20.01.2023 (обновлено: 22:46 20.01.2023)
Всего в Грузии зарегистрировано 59,4 тысячи машин, которым всего 10 лет, – это 9,2% от всех машин, ездящих в стране
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Более 62,7% всех легковых автомобилей, зарегистрированных в Грузии по данным на 31 декабря 2022 года, старше 20 лет, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.
Согласно данным, из 639,7 тысячи легковых машин в Грузии только 239,1 тысячи машин выпущены менее 20 лет назад. При этом 44,8% - это машины, сошедшие с конвейера более 15 лет назад.
Всего в Грузии зарегистрировано 59,4 тысячи машин, которым всего 10 лет, – это 9,2% от всех машин, ездящих в стране.
Из автомобилей, выпущенных в период с 2013 по 2022 год включительно, больше всего зарегистрированных в Грузии автомобилей – 2013 и 2014 года выпуска.
Что касается автомобилей, выпущенных в период от 10 до 20 лет назад, то в этой категории лидируют автомобили выпуска 2003 и 2005 года.
Из общего числа машин в Грузии 1,8 тысячи – электромобили, 370,1 тысячи в качестве топлива используют бензин, 79,6 тысячи – дизель, остальные гибриды или автомобили на газе.