https://sputnik-georgia.ru/20230120/kogda-yaponiya-otmenit-ogranicheniya-v-svyazi-s-pandemiey-koronavirusa-274114751.html

Когда Япония отменит ограничения в связи с пандемией коронавируса

Когда Япония отменит ограничения в связи с пандемией коронавируса

Правительство планирует отнести COVID-19 к пятой категории, фактически приравняв его к гриппу 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T21:25+0400

2023-01-20T21:25+0400

2023-01-20T21:25+0400

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ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik. Пересмотр ограничений по COVID-19 в Японии может произойти в конце апреля текущего года, сообщило новостное агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны.По информации агентства, Кабмин уже приступил к согласованию этого вопроса, чтобы к концу апреля отменить ограничения. Это происходит на фоне пересмотра степени опасности коронавируса, а также его перевода в разряд таких заболеваний, как сезонный грипп.Планируется, что будут ослаблены меры по карантину и самоизоляции заразившихся, ношения масок, вакцинации и госпитализации. При этом в стране по-прежнему будут делать прививки от коронавируса.Сейчас COVID-19 относится ко второй категории инфекционных заболеваний, что позволяет отправлять пациентов на карантин и вводить иные ограничения.Ожидается, что в апреле коронавирус отнесут к пятой категории, приравняв его по тяжести к сезонному гриппу.В настоящее время в Японии необходимо носить маски в транспорте и помещениях. На улице, если расстояние между гражданами свыше двух метров, они необязательны.

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в мире, общество, новости, япония, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса