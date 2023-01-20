https://sputnik-georgia.ru/20230120/kogda-yaponiya-otmenit-ogranicheniya-v-svyazi-s-pandemiey-koronavirusa-274114751.html
Когда Япония отменит ограничения в связи с пандемией коронавируса
Когда Япония отменит ограничения в связи с пандемией коронавируса
Правительство планирует отнести COVID-19 к пятой категории, фактически приравняв его к гриппу 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T21:25+0400
2023-01-20T21:25+0400
2023-01-20T21:25+0400
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коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik. Пересмотр ограничений по COVID-19 в Японии может произойти в конце апреля текущего года, сообщило новостное агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны.По информации агентства, Кабмин уже приступил к согласованию этого вопроса, чтобы к концу апреля отменить ограничения. Это происходит на фоне пересмотра степени опасности коронавируса, а также его перевода в разряд таких заболеваний, как сезонный грипп.Планируется, что будут ослаблены меры по карантину и самоизоляции заразившихся, ношения масок, вакцинации и госпитализации. При этом в стране по-прежнему будут делать прививки от коронавируса.Сейчас COVID-19 относится ко второй категории инфекционных заболеваний, что позволяет отправлять пациентов на карантин и вводить иные ограничения.Ожидается, что в апреле коронавирус отнесут к пятой категории, приравняв его по тяжести к сезонному гриппу.В настоящее время в Японии необходимо носить маски в транспорте и помещениях. На улице, если расстояние между гражданами свыше двух метров, они необязательны.
япония
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, общество, новости, япония, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
в мире, общество, новости, япония, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Когда Япония отменит ограничения в связи с пандемией коронавируса
Правительство планирует отнести COVID-19 к пятой категории, фактически приравняв его к гриппу
ТБИЛИСИ, 20 янв – Sputnik. Пересмотр ограничений по COVID-19 в Японии может произойти в конце апреля текущего года, сообщило новостное агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве страны.
По информации агентства, Кабмин уже приступил к согласованию этого вопроса, чтобы к концу апреля отменить ограничения. Это происходит на фоне пересмотра степени опасности коронавируса, а также его перевода в разряд таких заболеваний, как сезонный грипп.
В пятницу 20 января японский премьер Фумио Кисида провел совещание с министрами, дав указания пересмотреть категорию COVID-19 по закону об инфекционных заболеваниях.
Планируется, что будут ослаблены меры по карантину и самоизоляции заразившихся, ношения масок, вакцинации и госпитализации. При этом в стране по-прежнему будут делать прививки от коронавируса.
Сейчас COVID-19 относится ко второй категории инфекционных заболеваний, что позволяет отправлять пациентов на карантин и вводить иные ограничения.
Ожидается, что в апреле коронавирус отнесут к пятой категории, приравняв его по тяжести к сезонному гриппу.
В настоящее время в Японии необходимо носить маски в транспорте и помещениях. На улице, если расстояние между гражданами свыше двух метров, они необязательны.