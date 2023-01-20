https://sputnik-georgia.ru/20230120/mrak-uzhas-i-plach-ochevidtsev-zhutkie-kadry-s-mesta-massovogo-ubiystva-v-gruzii-274101369.html

Мрак, ужас и плач очевидцев: жуткие кадры с места массового убийства в Грузии

Мрак, ужас и плач очевидцев: жуткие кадры с места массового убийства в Грузии

Пятеро человек погибли, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы с балкона одной из квартир жилого дома в Сагареджо. Смотрите в видео кадры с места ЧП 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T15:53+0400

2023-01-20T15:53+0400

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По данным следствия, 48-летний мужчина открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по сотрудникам МВД, которых вызвали на место происшествия.Согласно официальным данным, погибли пять человек, в том числе один полицейский, а еще пятеро пострадали. Кроме того, мертв сам обвиняемый. Он застрелился.Следствие ведется по двум статьям УК Грузии – "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".

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