https://sputnik-georgia.ru/20230120/mukhin-o-planakh-moldovy-vstupit-v-es-v-sostave-rumynii-274086927.html

Мухин о планах Молдовы вступить в ЕС в составе Румынии

Мухин о планах Молдовы вступить в ЕС в составе Румынии

В случае вступления Украины в НАТО в Европе начнется масштабный передел границ. Молдова может стать протекторатом Румынии, а Польша, которая уже сейчас создает... 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T12:28+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" заявил Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. По мнению нашего гостя, самые трагические события для Европы будут после вступления Украины в ЕС. Какие именно – смотрите в полной версии интервью.

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мультимедиа, видео, молдова, румыния, украина, нато, видео