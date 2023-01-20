https://sputnik-georgia.ru/20230120/shtrafy-dlya-narushiteley-v-sektore-energetiki-v-gruzii-planiruetsya-udvoit-274109007.html
Штрафы для нарушителей в секторе энергетики в Грузии планируется удвоить
Штрафы для нарушителей в секторе энергетики в Грузии планируется удвоить
На сегодняшний день максимальная планка штрафа за нарушения в сфере энергетики составляет 75 тысяч лари 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T18:31+0400
2023-01-20T18:31+0400
2023-01-20T18:40+0400
грузия
новости
экономика
давид нармания
энергетика грузии
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
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ТБИЛИСИ, 20 янв - Sputnik. Национальная регулирующая комиссия энергетики и водоснабжения рассматривает вопрос увеличения максимального уровня штрафов для энергетических компаний, заявил глава комиссии Давид Нармания. На сегодняшний день максимальная планка штрафа за нарушения в сфере энергетики составляет 75 тысяч лари. При этом он пояснил, что в ряде случаев, когда комиссия использовала максимальную планку штрафа, нарушение предполагало больший ущерб, чем эта выплаченная сумма. По словам Нармания, комиссия предлагает удвоить максимальный штраф. Он отметил, что проект новых санкций поступит в парламент в ближайшее время и, предположительно, рассмотрение проекта начнется в рамках весенней сессии парламента, которая стартует 7 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, давид нармания, энергетика грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
грузия, новости, экономика, давид нармания, энергетика грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
Штрафы для нарушителей в секторе энергетики в Грузии планируется удвоить
18:31 20.01.2023 (обновлено: 18:40 20.01.2023)
На сегодняшний день максимальная планка штрафа за нарушения в сфере энергетики составляет 75 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 20 янв - Sputnik. Национальная регулирующая комиссия энергетики и водоснабжения рассматривает вопрос увеличения максимального уровня штрафов для энергетических компаний, заявил глава комиссии Давид Нармания.
На сегодняшний день максимальная планка штрафа за нарушения в сфере энергетики составляет 75 тысяч лари.
"Во время некоторых нарушений лучше, чтобы штрафы были выше, так как у штрафа две нагрузки, среди которых превенция нарушения и штраф финансово должен быть таким, чтобы у компании или человека не появилось бы желание нарушить законодательство", - сказал Нармания.
При этом он пояснил, что в ряде случаев, когда комиссия использовала максимальную планку штрафа, нарушение предполагало больший ущерб, чем эта выплаченная сумма.
По словам Нармания, комиссия предлагает удвоить максимальный штраф.
Он отметил, что проект новых санкций поступит в парламент в ближайшее время и, предположительно, рассмотрение проекта начнется в рамках весенней сессии парламента, которая стартует 7 февраля.