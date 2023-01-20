https://sputnik-georgia.ru/20230120/shtrafy-dlya-narushiteley-v-sektore-energetiki-v-gruzii-planiruetsya-udvoit-274109007.html

Штрафы для нарушителей в секторе энергетики в Грузии планируется удвоить

Штрафы для нарушителей в секторе энергетики в Грузии планируется удвоить

На сегодняшний день максимальная планка штрафа за нарушения в сфере энергетики составляет 75 тысяч лари 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T18:31+0400

2023-01-20T18:31+0400

2023-01-20T18:40+0400

грузия

новости

экономика

давид нармания

энергетика грузии

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 20 янв - Sputnik. Национальная регулирующая комиссия энергетики и водоснабжения рассматривает вопрос увеличения максимального уровня штрафов для энергетических компаний, заявил глава комиссии Давид Нармания. На сегодняшний день максимальная планка штрафа за нарушения в сфере энергетики составляет 75 тысяч лари. При этом он пояснил, что в ряде случаев, когда комиссия использовала максимальную планку штрафа, нарушение предполагало больший ущерб, чем эта выплаченная сумма. По словам Нармания, комиссия предлагает удвоить максимальный штраф. Он отметил, что проект новых санкций поступит в парламент в ближайшее время и, предположительно, рассмотрение проекта начнется в рамках весенней сессии парламента, которая стартует 7 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, давид нармания, энергетика грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии