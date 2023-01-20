Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230120/shtrafy-dlya-narushiteley-v-sektore-energetiki-v-gruzii-planiruetsya-udvoit-274109007.html
Штрафы для нарушителей в секторе энергетики в Грузии планируется удвоить
Штрафы для нарушителей в секторе энергетики в Грузии планируется удвоить
На сегодняшний день максимальная планка штрафа за нарушения в сфере энергетики составляет 75 тысяч лари 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T18:31+0400
2023-01-20T18:40+0400
грузия
новости
экономика
давид нармания
энергетика грузии
национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24759/19/247591983_0:20:2500:1426_1920x0_80_0_0_c322874d0baa36d89da8b78d0b5d19ae.jpg
ТБИЛИСИ, 20 янв - Sputnik. Национальная регулирующая комиссия энергетики и водоснабжения рассматривает вопрос увеличения максимального уровня штрафов для энергетических компаний, заявил глава комиссии Давид Нармания. На сегодняшний день максимальная планка штрафа за нарушения в сфере энергетики составляет 75 тысяч лари. При этом он пояснил, что в ряде случаев, когда комиссия использовала максимальную планку штрафа, нарушение предполагало больший ущерб, чем эта выплаченная сумма. По словам Нармания, комиссия предлагает удвоить максимальный штраф. Он отметил, что проект новых санкций поступит в парламент в ближайшее время и, предположительно, рассмотрение проекта начнется в рамках весенней сессии парламента, которая стартует 7 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24759/19/247591983_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_ce034389fcf9a499693cc3718c0c398e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, экономика, давид нармания, энергетика грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии
грузия, новости, экономика, давид нармания, энергетика грузии, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

Штрафы для нарушителей в секторе энергетики в Грузии планируется удвоить

18:31 20.01.2023 (обновлено: 18:40 20.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerДавид Нармания председатель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии
Давид Нармания председатель Национальной регулирующей комиссии по энергетике и водоснабжению Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 20.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
На сегодняшний день максимальная планка штрафа за нарушения в сфере энергетики составляет 75 тысяч лари
ТБИЛИСИ, 20 янв - Sputnik. Национальная регулирующая комиссия энергетики и водоснабжения рассматривает вопрос увеличения максимального уровня штрафов для энергетических компаний, заявил глава комиссии Давид Нармания.
На сегодняшний день максимальная планка штрафа за нарушения в сфере энергетики составляет 75 тысяч лари.

"Во время некоторых нарушений лучше, чтобы штрафы были выше, так как у штрафа две нагрузки, среди которых превенция нарушения и штраф финансово должен быть таким, чтобы у компании или человека не появилось бы желание нарушить законодательство", - сказал Нармания.

При этом он пояснил, что в ряде случаев, когда комиссия использовала максимальную планку штрафа, нарушение предполагало больший ущерб, чем эта выплаченная сумма.
По словам Нармания, комиссия предлагает удвоить максимальный штраф.
Он отметил, что проект новых санкций поступит в парламент в ближайшее время и, предположительно, рассмотрение проекта начнется в рамках весенней сессии парламента, которая стартует 7 февраля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0