https://sputnik-georgia.ru/20230120/voz-obyavila-o-roste-chisla-pogibshikh-v-mire-ot-covid-19--274116015.html

ВОЗ объявила о росте числа погибших в мире от COVID-19

ВОЗ объявила о росте числа погибших в мире от COVID-19

В период с 9 по 15 января 2023 года было зарегистрировано почти 13 тыс. смертей и 2,8 млн новых случаев COVID-19 20.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-20T22:54+0400

2023-01-20T22:54+0400

2023-01-20T22:59+0400

в мире

новости

общество

всемирная организация здравоохранения

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1a/267895022_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_391caa5edbbedacb9666975d698d6e68.jpg

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Число погибших от COVID-19 увеличилось на 20% в период с 19 декабря по 15 января по сравнению с предыдущими 28 днями, при этом было зарегистрировано 53 тыс. смертей, говорится в опубликованном отчете на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Организация уточняет, что в период с 9 по 15 января 2023 года было зарегистрировано почти 13 тыс. смертей и 2,8 млн новых случаев COVID-19.По данным ВОЗ, по состоянию на 8 января 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 659 млн подтвержденных случаев коронавируса и более 6,6 млн смертей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19