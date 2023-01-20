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ВОЗ объявила о росте числа погибших в мире от COVID-19
ВОЗ объявила о росте числа погибших в мире от COVID-19
В период с 9 по 15 января 2023 года было зарегистрировано почти 13 тыс. смертей и 2,8 млн новых случаев COVID-19 20.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-20T22:54+0400
2023-01-20T22:54+0400
2023-01-20T22:59+0400
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ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Число погибших от COVID-19 увеличилось на 20% в период с 19 декабря по 15 января по сравнению с предыдущими 28 днями, при этом было зарегистрировано 53 тыс. смертей, говорится в опубликованном отчете на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Организация уточняет, что в период с 9 по 15 января 2023 года было зарегистрировано почти 13 тыс. смертей и 2,8 млн новых случаев COVID-19.По данным ВОЗ, по состоянию на 8 января 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 659 млн подтвержденных случаев коронавируса и более 6,6 млн смертей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
в мире, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19
ВОЗ объявила о росте числа погибших в мире от COVID-19
22:54 20.01.2023 (обновлено: 22:59 20.01.2023)
В период с 9 по 15 января 2023 года было зарегистрировано почти 13 тыс. смертей и 2,8 млн новых случаев COVID-19
ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Число погибших от COVID-19 увеличилось на 20% в период с 19 декабря по 15 января по сравнению с предыдущими 28 днями, при этом было зарегистрировано 53 тыс. смертей, говорится в опубликованном отчете на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"За последние 28 дней (с 19 декабря 2022 года по 15 января 2023 года) во всем мире было зарегистрировано около 13 млн случаев заболевания и около 53 тыс. новых смертей - снижение на 7% и увеличение на 20% соответственно по сравнению с предыдущими 28 днями", - говорится в документе.
Организация уточняет, что в период с 9 по 15 января 2023 года было зарегистрировано почти 13 тыс. смертей и 2,8 млн новых случаев COVID-19.
По данным ВОЗ, по состоянию на 8 января 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 659 млн подтвержденных случаев коронавируса и более 6,6 млн смертей.