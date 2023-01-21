https://sputnik-georgia.ru/20230121/skolko-mashin-ezdyat-v-gruzii--274060219.html
Сколько машин ездят в Грузии?
Сколько машин ездят в Грузии?
Почти треть всех машин приходится на жителей Тбилиси 21.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-21T15:01+0400
2023-01-21T15:01+0400
2023-01-21T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. В Грузии с населением 3,7 миллиона человек зарегистрировано 639,7 тысячи легковых автомобилей, таковы данные МВД страны на 31 декабря 2022 года.Таким образом, согласно статистике, на каждого шестого жителя Грузии приходится один легковой автомобиль.Из общего числа машин только 40,6 тысячи оформлены на юридических лиц. Остальные находятся в собственности обычных граждан. Наибольшее число легковых автомобилей серого (174,2 тысячи), белого (110,5 тысячи) и черного цветов. Самые старые легковые автомобили, зарегистрированные в Грузии, выпущены в 1928 году. Всего таких автомобилей с активным статусом и госномерами четыре. А вот самые современные автомобили, зарегистрированные в Грузии, выпущены в 2022 году. Таких в стране 649. Из общего числа машин почти треть зарегистрирована в Тбилиси. Таким образом, только в столице Грузии официально зарегистрировано 183,5 тысячи легковых автомобилей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
Сколько машин ездят в Грузии?
Почти треть всех машин приходится на жителей Тбилиси
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. В Грузии с населением 3,7 миллиона человек зарегистрировано 639,7 тысячи легковых автомобилей, таковы данные МВД страны на 31 декабря 2022 года.
Таким образом, согласно статистике, на каждого шестого жителя Грузии приходится один легковой автомобиль.
Из общего числа машин только 40,6 тысячи оформлены на юридических лиц. Остальные находятся в собственности обычных граждан.
Наибольшее число легковых автомобилей серого (174,2 тысячи), белого (110,5 тысячи) и черного цветов.
Самые старые легковые автомобили, зарегистрированные в Грузии, выпущены в 1928 году. Всего таких автомобилей с активным статусом и госномерами четыре.
А вот самые современные автомобили, зарегистрированные в Грузии, выпущены в 2022 году. Таких в стране 649.
Из общего числа машин почти треть зарегистрирована в Тбилиси. Таким образом, только в столице Грузии официально зарегистрировано 183,5 тысячи легковых автомобилей.