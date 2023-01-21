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Врачебная ошибка: жительница Грузии три месяца проходила с ножницами в животе
Врачебная ошибка: жительница Грузии три месяца проходила с ножницами в животе
Во время операции врачи оставили в животе девушки хирургические ножницы 21.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-21T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Врачи обнаружили в брюшной полости 22-летней жительницы Грузии хирургические ножницы, с которыми она проходила три месяца.Как передает телеканал "Имеди", девушке сделали операцию в медицинском центре имени Мардалеишвили в Тбилиси, однако вопреки ожиданиям боль в животе стала только усиливаться. Пациентка вновь обратилась в клинику спустя три месяца после операции и обследование показало, что врачи оставили у нее в животе хирургические ножницы. Ножницы уже извлекли, пациентка чувствует себя хорошо. Как заявил исполнительный директор клиники Георгий Лоладзе, за ошибку во время операции будет наказан не только хирург, но и весь медперсонал, присутствовавший при операции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилиси

Врачебная ошибка: жительница Грузии три месяца проходила с ножницами в животе

19:31 21.01.2023 (обновлено: 19:47 21.01.2023)
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© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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Во время операции врачи оставили в животе девушки хирургические ножницы
ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Врачи обнаружили в брюшной полости 22-летней жительницы Грузии хирургические ножницы, с которыми она проходила три месяца.
Как передает телеканал "Имеди", девушке сделали операцию в медицинском центре имени Мардалеишвили в Тбилиси, однако вопреки ожиданиям боль в животе стала только усиливаться.
Пациентка вновь обратилась в клинику спустя три месяца после операции и обследование показало, что врачи оставили у нее в животе хирургические ножницы.
Ножницы уже извлекли, пациентка чувствует себя хорошо.
Как заявил исполнительный директор клиники Георгий Лоладзе, за ошибку во время операции будет наказан не только хирург, но и весь медперсонал, присутствовавший при операции.
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