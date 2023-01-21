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Врачебная ошибка: жительница Грузии три месяца проходила с ножницами в животе

Врачебная ошибка: жительница Грузии три месяца проходила с ножницами в животе

Во время операции врачи оставили в животе девушки хирургические ножницы 21.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-21T19:31+0400

2023-01-21T19:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Врачи обнаружили в брюшной полости 22-летней жительницы Грузии хирургические ножницы, с которыми она проходила три месяца.Как передает телеканал "Имеди", девушке сделали операцию в медицинском центре имени Мардалеишвили в Тбилиси, однако вопреки ожиданиям боль в животе стала только усиливаться. Пациентка вновь обратилась в клинику спустя три месяца после операции и обследование показало, что врачи оставили у нее в животе хирургические ножницы. Ножницы уже извлекли, пациентка чувствует себя хорошо. Как заявил исполнительный директор клиники Георгий Лоладзе, за ошибку во время операции будет наказан не только хирург, но и весь медперсонал, присутствовавший при операции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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