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Выборы директоров школ в Грузии: в конкурсе примут участие более трех тысяч человек

Выборы директоров школ в Грузии: в конкурсе примут участие более трех тысяч человек

Претенденты на руководящие должности должны явиться в экзаменационный центр за час до начала испытаний 21.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-21T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 21 янв – Sputnik. В первом этапе конкурса на посты директоров государственных школ Грузии примут участие 3,2 тысячи кандидатов, сообщает пресс-служба Минобразования Грузии. По данным ведомства, тестирование начнется в воскресенье в 12:00 по тбилисскому времени и будет проходить один день. Претенденты на руководящие должности должны явиться в экзаменационный центр за час до начала испытаний для регистрации и должны иметь при себе удостоверение личности или паспорт. Продолжительность тестирования пять часов. Что касается заявителей с нарушениями зрения, то им будет предоставлено дополнительно 30 минут. В случае успешного прохождения теста претенденты на должность директора переходят к следующему этапу аттестации, который предполагает собеседование. В тестировании принимают участие лица, зарегистрировавшиеся в период с 3 февраля 2020 года по 17 февраля 2020 года и в период с 24 октября по 16 декабря 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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