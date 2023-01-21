https://sputnik-georgia.ru/20230121/yurist-remeslo-rasskazal-kak-rossiya-mozhet-ispolzovat-sovbez-oon-v-svoikh-interesakh-274087254.html

Юрист Ремесло рассказал, как Россия может использовать Совбез ООН в своих интересах

Юрист Ремесло рассказал, как Россия может использовать Совбез ООН в своих интересах

Совет безопасности ООН сегодня - одна из немногих международных площадок, где точка зрения России может звучать на весь мир. Заседания, подобные созванному... 21.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-21T09:23+0400

2023-01-21T09:23+0400

2023-01-21T09:23+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал юрист и общественный деятель Илья Ремесло. Почему России нужно активно высказывать свою позицию, даже несмотря на невозможность переубедить западные государства? Необходимы ли реформы ООН? Поможет ли выступление митрополита РПЦ на Совбезе ООН прекратить гонения Киева на УПЦ? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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