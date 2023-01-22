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Борьба с вырубкой лесов в Грузии: сколько нарушений выявлено в 2022 году?
Борьба с вырубкой лесов в Грузии: сколько нарушений выявлено в 2022 году?
Более 500 фактов нарушений содержат признаки уголовного преступления 22.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-22T11:29+0400
2023-01-22T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в 2022 году выявили 12 295 природоохранных нарушений, из них 509 фактов содержат признаки уголовного преступления, сообщает пресс-служба ведомства. Материалы для дальнейшего реагирования направлены в следственные органы. Больше всего фактов (3 881) касались незаконного пользования лесоматериалами. Далее следуют факты нарушения лесного законодательства (1 802), нарушение правил незаконной транспортировки лесоматериалов (1 298), нарушение технического регламента лесопилок (781). Больше всего природоохранных нарушений в прошлом году было выявлено в Кахети - 2 760. Что касается Тбилиси, то в прошлом году в столице выявлено 842 природоохранных правонарушения. Из них 19 содержат признаки уголовного преступления.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, кахети, западная грузия, восточная грузия
грузия, новости, общество, кахети, западная грузия, восточная грузия
Борьба с вырубкой лесов в Грузии: сколько нарушений выявлено в 2022 году?
Более 500 фактов нарушений содержат признаки уголовного преступления
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в 2022 году выявили 12 295 природоохранных нарушений, из них 509 фактов содержат признаки уголовного преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
Материалы для дальнейшего реагирования направлены в следственные органы.
Больше всего фактов (3 881) касались незаконного пользования лесоматериалами. Далее следуют факты нарушения лесного законодательства (1 802), нарушение правил незаконной транспортировки лесоматериалов (1 298), нарушение технического регламента лесопилок (781).
Больше всего природоохранных нарушений в прошлом году было выявлено в Кахети - 2 760. Что касается Тбилиси, то в прошлом году в столице выявлено 842 природоохранных правонарушения. Из них 19 содержат признаки уголовного преступления.