https://sputnik-georgia.ru/20230122/braziliya-i-argentina-mogut-sozdat-edinuyu-valyutu-274143448.html
Бразилия и Аргентина могут создать единую валюту
Бразилия и Аргентина могут создать единую валюту
О планах официально объявят во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Аргентину, который начнется 22 января 22.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-22T19:14+0400
2023-01-22T19:14+0400
2023-01-22T19:21+0400
в мире
новости
политика
бразилия
аргентина
financial times
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24473/18/244731889_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_f34fcffbea9cd82dcc105138b0e2da15.jpg
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Бразилия и Аргентина в ближайшее время объявят о начале подготовительной работы по созданию единой валюты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников."Будет... решение начать изучать параметры, необходимые для единой валюты", – отметил министр экономики Аргентины Серджио Масса.Отмечается, что другим странам Латинской Америки предложат присоединиться к проекту.Согласно одному из чиновников, проект обсуждался сторонами и раньше, но продвижению переговоров мешала позиция ЦБ Бразилии, который выступал против единой валюты. Однако теперь, когда оба государства возглавляют левые политики, эти планы пользуются большей поддержкой.По информации издания, Бразилия предлагает назвать новую валюту "сур".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
бразилия
аргентина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24473/18/244731889_71:0:1778:1280_1920x0_80_0_0_bb7801206ea500f825a0edec70b9c2f4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, бразилия, аргентина, financial times
в мире, новости, политика, бразилия, аргентина, financial times
Бразилия и Аргентина могут создать единую валюту
19:14 22.01.2023 (обновлено: 19:21 22.01.2023)
О планах официально объявят во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Аргентину, который начнется 22 января
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Бразилия и Аргентина в ближайшее время объявят о начале подготовительной работы по созданию единой валюты, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
"Будет... решение начать изучать параметры, необходимые для единой валюты", – отметил министр экономики Аргентины Серджио Масса.
Отмечается, что другим странам Латинской Америки предложат присоединиться к проекту.
Ожидается, что о планах официально объявят во время визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Аргентину, который начнется 22 января.
Согласно одному из чиновников, проект обсуждался сторонами и раньше, но продвижению переговоров мешала позиция ЦБ Бразилии, который выступал против единой валюты. Однако теперь, когда оба государства возглавляют левые политики, эти планы пользуются большей поддержкой.
По информации издания, Бразилия предлагает назвать новую валюту "сур".