https://sputnik-georgia.ru/20230122/chast-tsentralnykh-ulits-tbilisi-budet-perekryta-v-nochnye-chasy-274137322.html
Часть центральных улиц Тбилиси будет перекрыта в ночные часы
Часть центральных улиц Тбилиси будет перекрыта в ночные часы
В ночь на вторник будет перекрыто движение автомобилей на проспекте Церетели 22.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-22T13:08+0400
2023-01-22T13:08+0400
2023-01-22T13:08+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Движение транспорта на проспекте Церетели и улице Костава в Тбилиси будет временно ограничено в связи с демонтажем новогодней иллюминации, говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии.Ограничения будут действовать 23 января с 00:00 до 06:00 утра на улице Костава от Тбилисского государственного концертного зала (Филармония) до площади Героев. Также от проспекта Руставели в направлении площади Героев можно будет ездить используя улицу Джавахишвили и левую набережную Куры. Что касается проспекта Церетели, то 24 января с 00:00 до 06:00 утра автомобили смогут ездить по проспекту с препятствиями, однако в соответствии с существующей схемой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Часть центральных улиц Тбилиси будет перекрыта в ночные часы
В ночь на вторник будет перекрыто движение автомобилей на проспекте Церетели
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Движение транспорта на проспекте Церетели и улице Костава в Тбилиси будет временно ограничено в связи с демонтажем новогодней иллюминации, говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии.
Ограничения будут действовать 23 января с 00:00 до 06:00 утра на улице Костава от Тбилисского государственного концертного зала (Филармония) до площади Героев.
В указанный период машины смогут ездить от проспекта Руставели через улицу Киачели и Ахвледиани. А повернув налево от улицы Николадзе, водители смогут ездить в направлении проспекта Руставели и улицы Човелидзе.
Также от проспекта Руставели в направлении площади Героев можно будет ездить используя улицу Джавахишвили и левую набережную Куры.
Что касается проспекта Церетели, то 24 января с 00:00 до 06:00 утра автомобили смогут ездить по проспекту с препятствиями, однако в соответствии с существующей схемой.