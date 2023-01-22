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Эрдоган назвал дату выборов в Турции
Эрдоган назвал дату выборов в Турции
Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа 22.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-22T21:58+0400
2023-01-22T21:58+0400
2023-01-22T21:58+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Выборы в Турции назначены на 14 мая, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Сам Эрдоган на днях уже намекал на проведение выборов 14 мая.Газета Hurriyet ранее сообщила со ссылкой на источники, что Эрдоган может 10 марта подписать указ о назначении даты выборов на 14 мая, так как для одобрения переноса даты выборов в парламенте коалиции правящей партии и MHP не хватит голосов. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, реджеп тайип эрдоган, турция
в мире, политика, новости, реджеп тайип эрдоган, турция
Эрдоган назвал дату выборов в Турции
Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Выборы в Турции назначены на 14 мая, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Сам Эрдоган на днях уже намекал на проведение выборов 14 мая.
"Вы впервые проголосуете на выборах, которые состоятся 14 мая", - заявил Эрдоган на встрече с молодежью в Бурсе, транслировавшейся по ТВ.
Газета Hurriyet ранее сообщила со ссылкой на источники, что Эрдоган может 10 марта подписать указ о назначении даты выборов на 14 мая, так как для одобрения переноса даты выборов в парламенте коалиции правящей партии и MHP не хватит голосов. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа.