https://sputnik-georgia.ru/20230122/erdogan-nazval-datu-vyborov-v-turtsii-274144074.html

Эрдоган назвал дату выборов в Турции

Эрдоган назвал дату выборов в Турции

Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа 22.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-22T21:58+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Выборы в Турции назначены на 14 мая, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - планируются в Турции 18 июня 2023 года. Сам Эрдоган на днях уже намекал на проведение выборов 14 мая.Газета Hurriyet ранее сообщила со ссылкой на источники, что Эрдоган может 10 марта подписать указ о назначении даты выборов на 14 мая, так как для одобрения переноса даты выборов в парламенте коалиции правящей партии и MHP не хватит голосов. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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