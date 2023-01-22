https://sputnik-georgia.ru/20230122/nazvan-obem-produktsii-transportiruemoy-v-ramkakh-zernovoy-sdelki-274136987.html
Назван объем продукции, транспортируемой в рамках зерновой сделки
Назван объем продукции, транспортируемой в рамках зерновой сделки
Еще четыре судна покинули украинские порты, они перевозят 229 749 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы 22.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-22T12:35+0400
2023-01-22T12:35+0400
2023-01-22T12:35+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. На сегодняшний день 18 млн тонн сельхозпродукции поставлены адресатам по зерновому коридору, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Согласно данным совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, очередные четыре судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 229 749 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы.Всего на данный момент было разрешено движение 1 316 сухогрузов: 652 на прибытие в украинские порты и 664 - на выход из них, сообщили в СКЦ.Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, турция, черное море, россия, зерно, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, новости, политика, реджеп тайип эрдоган, турция, черное море, россия, зерно, обострение ситуации вокруг украины 2022
Назван объем продукции, транспортируемой в рамках зерновой сделки
Еще четыре судна покинули украинские порты, они перевозят 229 749 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. На сегодняшний день 18 млн тонн сельхозпродукции поставлены адресатам по зерновому коридору, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
"До сегодняшнего дня 18 млн тонн продукции уже поставлены адресатам по зерновому коридору. Усилия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, проводящего переговоры с... (РФ и Украиной - ред.), облегчают путь для решения проблем", - приводит слова Акара агентство "Анадолу".
Согласно данным совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, очередные четыре судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 229 749 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы.
Всего на данный момент было разрешено движение 1 316 сухогрузов: 652 на прибытие в украинские порты и 664 - на выход из них, сообщили в СКЦ.
Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.