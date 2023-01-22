https://sputnik-georgia.ru/20230122/nazvan-obem-produktsii-transportiruemoy-v-ramkakh-zernovoy-sdelki-274136987.html

Назван объем продукции, транспортируемой в рамках зерновой сделки

Назван объем продукции, транспортируемой в рамках зерновой сделки

Еще четыре судна покинули украинские порты, они перевозят 229 749 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы 22.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-22T12:35+0400

2023-01-22T12:35+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. На сегодняшний день 18 млн тонн сельхозпродукции поставлены адресатам по зерновому коридору, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Согласно данным совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, очередные четыре судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 229 749 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы.Всего на данный момент было разрешено движение 1 316 сухогрузов: 652 на прибытие в украинские порты и 664 - на выход из них, сообщили в СКЦ.Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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