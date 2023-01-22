https://sputnik-georgia.ru/20230122/otgoloski-ukrainskogo-krizisa-na-postsovetskom-prostranstve--vstrecha-ekspertov-v-gruzii--274141939.html
Отголоски украинского кризиса на постсоветском пространстве – встреча экспертов в Грузии
Отголоски украинского кризиса на постсоветском пространстве – встреча экспертов в Грузии
Последствия кризиса на Украине в формате круглого стола обсудили эксперты стран постсоветского пространства, подробности смотрите в видео Sputnik Грузия 22.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-22T16:23+0400
2023-01-22T16:23+0400
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Некоторые эксперты ради мероприятия прибыли в Грузию лично, но большинство приняли участие в дистанционном формате и подключались к дискуссии из своих стран – Казахстана, Кыргызстана, России, Армении, Беларуси и других.Организаторами мероприятия выступили представители партии "Консервативное движение Грузии"."Кризис, который на данный момент уже однозначно касается Грузии, и попытки внешних сил втянуть Грузию в вооруженный конфликт – это те проблемы, которые обсуждались в ходе круглого со стола с нашей стороны. Так же мы выслушали, с какими проблемами столкнулись и другие страны из-за кризиса на Украине", - заявил в интервью Sputnik Грузия председатель партии "Консервативное движение Грузии" Георгий Кардава.В общей сложности, в очном и дистанционном формате дискуссии приняли участие около десятка экспертов из Центральной Азии, Южного Кавказа, Беларуси и даже Европы.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, видео, георгий кардава, беларусь, украина, казахстан, sputnik
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, видео, георгий кардава, беларусь, украина, казахстан, sputnik
Отголоски украинского кризиса на постсоветском пространстве – встреча экспертов в Грузии
16:23 22.01.2023 (обновлено: 16:53 22.01.2023)
Последствия кризиса на Украине в формате круглого стола обсудили эксперты стран постсоветского пространства, подробности смотрите в видео Sputnik Грузия
Некоторые эксперты ради мероприятия прибыли в Грузию лично, но большинство приняли участие в дистанционном формате и подключались к дискуссии из своих стран – Казахстана, Кыргызстана, России, Армении, Беларуси и других.
Организаторами мероприятия выступили представители партии "Консервативное движение Грузии".
"Кризис, который на данный момент уже однозначно касается Грузии, и попытки внешних сил втянуть Грузию в вооруженный конфликт – это те проблемы, которые обсуждались в ходе круглого со стола с нашей стороны. Так же мы выслушали, с какими проблемами столкнулись и другие страны из-за кризиса на Украине", - заявил в интервью Sputnik Грузия
председатель партии "Консервативное движение Грузии" Георгий Кардава.
В общей сложности, в очном и дистанционном формате дискуссии приняли участие около десятка экспертов из Центральной Азии, Южного Кавказа, Беларуси и даже Европы.