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Почему переговоры между Арменией и Азербайджаном лучше проводить в Грузии
Почему переговоры между Арменией и Азербайджаном лучше проводить в Грузии
Роль Грузии в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном имеет особое значение, заявил депутат 22.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-22T17:46+0400
2023-01-22T17:46+0400
2023-01-22T17:46+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Наилучшая платформа для переговоров Армении с Азербайджаном находится в Грузии, заявил первый вице-спикер парламента Георгий (Гия) Вольский в беседе с журналистами. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на панельной дискуссии, состоявшейся в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, что "Грузия действительно является нейтральным и беспристрастным посредником в отношениях между Азербайджаном и Арменией". По его словам, роль Грузии в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном имеет особое значение, особенно если ее поддержит международное сообщество. На днях глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван рассматривает идею проведения встречи с участием глав Армении, Грузии и Азербайджана. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан предложил Армении трехсторонний формат переговоров в Грузии, однако получил отказ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, георгий вольский, азербайджан, армения
политика, грузия, новости, георгий вольский, азербайджан, армения
Почему переговоры между Арменией и Азербайджаном лучше проводить в Грузии
Роль Грузии в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном имеет особое значение, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Наилучшая платформа для переговоров Армении с Азербайджаном находится в Грузии, заявил первый вице-спикер парламента Георгий (Гия) Вольский в беседе с журналистами.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на панельной дискуссии, состоявшейся в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, что "Грузия действительно является нейтральным и беспристрастным посредником в отношениях между Азербайджаном и Арменией".
"У нас особые отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. В Грузии проживает много людей армянской и азербайджанской национальности, и наилучшая платформа для переговоров этих двух сторон находится в Грузии", - сказал Георгий Вольский.
По его словам, роль Грузии в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном имеет особое значение, особенно если ее поддержит международное сообщество.
На днях глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван рассматривает идею проведения встречи с участием глав Армении, Грузии и Азербайджана. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан предложил Армении трехсторонний формат переговоров в Грузии, однако получил отказ.