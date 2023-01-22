https://sputnik-georgia.ru/20230122/pochemu-peregovory-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom-luchshe-provodit-v-gruzii-274142699.html

Почему переговоры между Арменией и Азербайджаном лучше проводить в Грузии

Почему переговоры между Арменией и Азербайджаном лучше проводить в Грузии

Роль Грузии в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном имеет особое значение, заявил депутат 22.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-22T17:46+0400

2023-01-22T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Наилучшая платформа для переговоров Армении с Азербайджаном находится в Грузии, заявил первый вице-спикер парламента Георгий (Гия) Вольский в беседе с журналистами. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на панельной дискуссии, состоявшейся в Давосе в рамках Всемирного экономического форума, что "Грузия действительно является нейтральным и беспристрастным посредником в отношениях между Азербайджаном и Арменией". По его словам, роль Грузии в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном имеет особое значение, особенно если ее поддержит международное сообщество. На днях глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван рассматривает идею проведения встречи с участием глав Армении, Грузии и Азербайджана. В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан предложил Армении трехсторонний формат переговоров в Грузии, однако получил отказ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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