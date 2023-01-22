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Прекратил работу телеканал RT France из-за действий властей Франции

Прекратил работу телеканал RT France из-за действий властей Франции

Счета RT France заморожены по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции 22.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-22T10:33+0400

2023-01-22T10:33+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Телеканал RT France заявил о прекращении работы после блокировки его счетов во Франции.Как отмечается в тексте, RT France "являлся мишенью с момента запуска", его призывали цензурировать, "не гнушаясь использовать при этом лживую информацию".Накануне руководитель RT France Ксения Федорова сообщила, что счета редакции заблокированы во Франции, в банке заявили, что сделали это по распоряжению властей."Некоторые из наших коллег перепутали роль журналиста и полицейского или судьи, призывая между строк цензурировать наше СМИ, не гнушаясь прибегать к лживой информации, сообщая, например, что работа RT France запрещена или нелегальна", - говорится в тексте.Отмечается, что власти ЕС использовали ситуацию на Украине, чтобы наконец закрыть телеканал.Сообщается, что 123 сотрудника RT France останутся без работы, что "ставит под вопрос будущее плюрализма мнений и независимости СМИ во Франции"."Закрытие RT France на фоне оглушающего молчания со стороны других французских СМИ и журналистов – лишь первый, чрезвычайно опасный шаг, после которого мишенью станут другие российские СМИ", - добавили в RT.Со своей стороны МИД России заявил, что Москва ответит на блокировку счетов RT France, ответные меры будут в отношении французских СМИ в России."Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов", - заключили в министерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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