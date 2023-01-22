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Референдум по конституционным изменения в Словакии признан несостоявшимся
Референдум по конституционным изменения в Словакии признан несостоявшимся
Для участия в голосовании на избирательные участки пришло всего лишь 27,25% при необходимой для признания результатов плебисцита действительными явке 50% плюс... 22.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-22T17:07+0400
2023-01-22T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв - Sputnik. Государственная избирательная комиссия (ГИК) Словакии в воскресенье официально признала недействительными результаты состоявшегося в субботу референдума о внесении изменений в Конституцию республики из-за низкой явки. Об этом сообщает братиславский телеканал ТА3.Референдум проводился по внесению изменений в Конституцию республики для возможности досрочного прекращения полномочий Национального совета (парламента) Словакии.По данным ГИК, к урнам для голосования пришли 1 193 198 человек, 97% из которых одобрили предложенные изменения в Конституцию. Никаких происшествий в ходе голосования не зафиксировано. Никто из высших руководителей страны - ни президент, ни спикер парламента, ни и.о. премьера - в референдуме не принял участия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, словакия
в мире, новости, политика, словакия
Референдум по конституционным изменения в Словакии признан несостоявшимся
17:07 22.01.2023 (обновлено: 17:24 22.01.2023)
Для участия в голосовании на избирательные участки пришло всего лишь 27,25% при необходимой для признания результатов плебисцита действительными явке 50% плюс один человек
ТБИЛИСИ, 22 янв - Sputnik.
Государственная избирательная комиссия (ГИК) Словакии в воскресенье официально признала недействительными результаты состоявшегося в субботу референдума о внесении изменений в Конституцию республики из-за низкой явки. Об этом сообщает братиславский телеканал ТА3
.
Референдум проводился по внесению изменений в Конституцию республики для возможности досрочного прекращения полномочий Национального совета (парламента) Словакии.
"Для участия в голосовании на избирательные участки пришло всего лишь 27,25% при необходимой для признания результатов плебисцита действительными явке 50% плюс один человек. Поэтому ГИК на своем заседании в воскресенье официально признала результаты референдума недействительными", - сообщил братиславский телеканал ТА3
.
По данным ГИК, к урнам для голосования пришли 1 193 198 человек, 97% из которых одобрили предложенные изменения в Конституцию. Никаких происшествий в ходе голосования не зафиксировано. Никто из высших руководителей страны - ни президент, ни спикер парламента, ни и.о. премьера - в референдуме не принял участия.