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https://sputnik-georgia.ru/20230122/samoe-skorostnoe-metro-v-mire-otkrylos-v-stambule-274143143.html
Самое скоростное метро в мире открылось в Стамбуле
Самое скоростное метро в мире открылось в Стамбуле
В течение месяца поездки по новой ветке метро будут бесплатными 22.01.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Самая скоростная в Европе линия метрополитена запущена в воскресенье в Стамбуле, она связала турецкий мегаполис с международным аэропортом в его европейской части.По заверениям местных властей, поезда будут следовать по новой ветке со скоростью 90-120 км/час.Время в пути от станции Кягытхане, откуда проложена 34-километровая ветка, до аэропорта Стамбула займет порядка 24 минут, сообщил глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу. По его словам, общая протяженность линии с подключением к ней новых станций составит 69 километров.По словам Караисмаилоглу, в перспективе новая ветка метро будет интегрирована со скоростной железнодорожной линией, в частности, Стамбульский аэропорт станет остановкой скоростного поезда из Анкары."Проект находится на стадии проведения тендера, в течение года планируется начать работы по прокладке этой линии", – отметил министр.Выступая на церемонии запуска новой линии метро, президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что она рассчитана на перевозку в день 800 тыс. пассажиров. Он также сообщил, что в течение месяца поездки по новой ветке метро будут бесплатными.Новый аэропорт Стамбула начал работать в 2019 году после закрытия аэропорта имени Ататюрка, который в свое время входил в тройку самых загруженных воздушных гаваней Европы. Согласно планам, после полного завершения строительства к 2025 году Стамбульский международный аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос и сможет обслуживать ежегодно порядка 150 млн пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, общество, стамбул, турция, метро, аэропорт
в мире, новости, общество, стамбул, турция, метро, аэропорт

Самое скоростное метро в мире открылось в Стамбуле

18:25 22.01.2023 (обновлено: 19:13 22.01.2023)
© AFP 2023 / OZAN KOSEСамолет компании Турецкие авиалинии садится в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, Турция
Самолет компании Турецкие авиалинии садится в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, Турция - Sputnik Грузия, 1920, 22.01.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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В течение месяца поездки по новой ветке метро будут бесплатными
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Самая скоростная в Европе линия метрополитена запущена в воскресенье в Стамбуле, она связала турецкий мегаполис с международным аэропортом в его европейской части.
По заверениям местных властей, поезда будут следовать по новой ветке со скоростью 90-120 км/час.

Время в пути от станции Кягытхане, откуда проложена 34-километровая ветка, до аэропорта Стамбула займет порядка 24 минут, сообщил глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу. По его словам, общая протяженность линии с подключением к ней новых станций составит 69 километров.
"Мы создаем огромную систему метро, которая к концу года охватит всю европейскую часть Стамбула", – сказал он в эфире телеканала TRT.
По словам Караисмаилоглу, в перспективе новая ветка метро будет интегрирована со скоростной железнодорожной линией, в частности, Стамбульский аэропорт станет остановкой скоростного поезда из Анкары.
"Проект находится на стадии проведения тендера, в течение года планируется начать работы по прокладке этой линии", – отметил министр.
Выступая на церемонии запуска новой линии метро, президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что она рассчитана на перевозку в день 800 тыс. пассажиров. Он также сообщил, что в течение месяца поездки по новой ветке метро будут бесплатными.

Новый аэропорт Стамбула начал работать в 2019 году после закрытия аэропорта имени Ататюрка, который в свое время входил в тройку самых загруженных воздушных гаваней Европы. Согласно планам, после полного завершения строительства к 2025 году Стамбульский международный аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос и сможет обслуживать ежегодно порядка 150 млн пассажиров.
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