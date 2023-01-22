Самое скоростное метро в мире открылось в Стамбуле
18:25 22.01.2023 (обновлено: 19:13 22.01.2023)
© AFP 2023 / OZAN KOSEСамолет компании Турецкие авиалинии садится в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, Турция
© AFP 2023 / OZAN KOSE
В течение месяца поездки по новой ветке метро будут бесплатными
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Самая скоростная в Европе линия метрополитена запущена в воскресенье в Стамбуле, она связала турецкий мегаполис с международным аэропортом в его европейской части.
По заверениям местных властей, поезда будут следовать по новой ветке со скоростью 90-120 км/час.
Время в пути от станции Кягытхане, откуда проложена 34-километровая ветка, до аэропорта Стамбула займет порядка 24 минут, сообщил глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу. По его словам, общая протяженность линии с подключением к ней новых станций составит 69 километров.
Время в пути от станции Кягытхане, откуда проложена 34-километровая ветка, до аэропорта Стамбула займет порядка 24 минут, сообщил глава Минтранса Турции Адиль Караисмаилоглу. По его словам, общая протяженность линии с подключением к ней новых станций составит 69 километров.
"Мы создаем огромную систему метро, которая к концу года охватит всю европейскую часть Стамбула", – сказал он в эфире телеканала TRT.
По словам Караисмаилоглу, в перспективе новая ветка метро будет интегрирована со скоростной железнодорожной линией, в частности, Стамбульский аэропорт станет остановкой скоростного поезда из Анкары.
"Проект находится на стадии проведения тендера, в течение года планируется начать работы по прокладке этой линии", – отметил министр.
Выступая на церемонии запуска новой линии метро, президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что она рассчитана на перевозку в день 800 тыс. пассажиров. Он также сообщил, что в течение месяца поездки по новой ветке метро будут бесплатными.
Новый аэропорт Стамбула начал работать в 2019 году после закрытия аэропорта имени Ататюрка, который в свое время входил в тройку самых загруженных воздушных гаваней Европы. Согласно планам, после полного завершения строительства к 2025 году Стамбульский международный аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос и сможет обслуживать ежегодно порядка 150 млн пассажиров.
Новый аэропорт Стамбула начал работать в 2019 году после закрытия аэропорта имени Ататюрка, который в свое время входил в тройку самых загруженных воздушных гаваней Европы. Согласно планам, после полного завершения строительства к 2025 году Стамбульский международный аэропорт будет иметь шесть взлетно-посадочных полос и сможет обслуживать ежегодно порядка 150 млн пассажиров.