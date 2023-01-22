https://sputnik-georgia.ru/20230122/strelba-v-amerikanskom-gorode-pogibli-devyat-chelovek-274141325.html

Стрельба в американском городе: погибли девять человек

Стрельба в американском городе: погибли девять человек

Мужчина открыл стрельбу в одном из заведений города 22.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-22T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Девять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк, где проходило празднование китайского Нового года, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. По словам сотрудника департамента шерифа округа Лос-Анджелес, мужчина открыл стрельбу в одном из заведений города. Отмечается, что до этого "тысячи" людей посетили новогодний фестиваль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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