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Стрельба в американском городе: погибли девять человек
Стрельба в американском городе: погибли девять человек
Мужчина открыл стрельбу в одном из заведений города 22.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-22T15:16+0400
2023-01-22T15:16+0400
2023-01-22T15:32+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Девять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк, где проходило празднование китайского Нового года, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию. По словам сотрудника департамента шерифа округа Лос-Анджелес, мужчина открыл стрельбу в одном из заведений города. Отмечается, что до этого "тысячи" людей посетили новогодний фестиваль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, происшествия, лос-анджелес
в мире, новости, происшествия, лос-анджелес
Стрельба в американском городе: погибли девять человек
15:16 22.01.2023 (обновлено: 15:32 22.01.2023)
Мужчина открыл стрельбу в одном из заведений города
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Девять человек погибли в результате стрельбы в американском городе Монтерей-Парк, где проходило празднование китайского Нового года, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
"Девять человек погибли в ходе массовой стрельбы", - говорится в сообщении агентства.
По словам сотрудника департамента шерифа округа Лос-Анджелес, мужчина открыл стрельбу в одном из заведений города. Отмечается, что до этого "тысячи" людей посетили новогодний фестиваль.