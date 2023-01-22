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Стрельба в Сагареджо: данные о состоянии пострадавших граждан
Стрельба в Сагареджо: данные о состоянии пострадавших граждан
В ближайшие дни планируется выписка двух пациентов, которые проходят лечение в хирургическом отделении, заявил врач 22.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-22T14:42+0400
2023-01-22T14:42+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Состояние раненого в Сагареджо остается стабильно тяжелым, еще у двоих пациентов наблюдаются улучшения, рассказал врач клиники "Джео хоспиталс" Мамука Отиашвили журналистам. От рук стрелка в Сагареджо на востоке Грузии пострадали пять человек, еще пятеро были убиты. Среди них один полицейский. Мотив преступления неизвестен. По словам медика, на днях планируется выписка части пациентов. "В ближайшие дни планируется выписка двух пациентов, которые продолжают лечение в хирургическом отделении", - сказал Отиашвили. По данным следствия, 48-летний мужчина в ночь на 20 января открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Стрелявший покончил с собой, когда на место прибыл спецназ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, сагареджо, происшествия
грузия, новости, общество, сагареджо, происшествия
Стрельба в Сагареджо: данные о состоянии пострадавших граждан
14:42 22.01.2023 (обновлено: 15:20 22.01.2023)
В ближайшие дни планируется выписка двух пациентов, которые проходят лечение в хирургическом отделении, заявил врач
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Состояние раненого в Сагареджо остается стабильно тяжелым, еще у двоих пациентов наблюдаются улучшения, рассказал врач клиники "Джео хоспиталс" Мамука Отиашвили журналистам.
От рук стрелка в Сагареджо на востоке Грузии пострадали пять человек, еще пятеро были убиты. Среди них один полицейский. Мотив преступления неизвестен.
"Состояние двух пациентов, продолжающих лечение в хирургическом отделении, удовлетворительное, состояние еще одного, находящегося в реанимационном отделении, остается тяжелым, больной находится на искусственной вентиляции легких в критическом состоянии. По сравнению со вчерашним днем ситуация стабилизировалась", - сказал Отиашвили.
По словам медика, на днях планируется выписка части пациентов.
"В ближайшие дни планируется выписка двух пациентов, которые продолжают лечение в хирургическом отделении", - сказал Отиашвили.
По данным следствия, 48-летний мужчина в ночь на 20 января открыл огонь с балкона квартиры по находящимся во дворе людям, а позже и по прибывшим на место сотрудникам МВД. Стрелявший покончил с собой, когда на место прибыл спецназ.