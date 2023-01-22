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Турция начала оплату поставок российского зерна в рублях
Турция начала оплату поставок российского зерна в рублях
Банк России ведет переговоры с Центробанками других государств для проработки механизмов взаимных расчетов в нацвалютах 22.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-22T14:10+0400
2023-01-22T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Турция успешно провела сделку по оплате зерна в рублях, сейчас РФ прорабатывает вопрос таких поставок в Египет, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. Говоря о коммерческих поставках, она отметила, что в России пока не перешли системно на расчеты в национальных валютах, однако "это тренд". По ее словам, на данный момент Банк России с Центробанками других государств ведут переговоры, чтобы проработать механизмы таких взаимных расчетов и это касается не только поставок продовольствия.Вице-премьер также подчеркнула, что в данном вопросе наиболее востребовано зерно и масложировая продукция. "Последнюю за рубли пока не продаем, но прорабатываем этот вопрос, для нас расчеты в рублях - один из приоритетов", - добавила Абрамченко.По словам вице-премьера, в подобных сделках в дальнейшем будет участвовать не только Газпромбанк, но и РСХБ."И даже в рамках тех контактов, которые по линии ООН происходят по зерновой сделке, по тому пакетному решению, которое нужно реализовать в интересах Российской Федерации, там как раз это одно из условий – возвращение Россельхозбанка в систему международных расчетов", – пояснила она.В декабре прошлого года Абрамченко рассказала РИА Новости, что Россия осенью впервые поставила зерно в Турцию за рубли, первый эксперимент оказался удачным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, экономика, турция, россия, зерно
в мире, новости, экономика, турция, россия, зерно

Турция начала оплату поставок российского зерна в рублях

14:10 22.01.2023 (обновлено: 14:23 22.01.2023)
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev / Перейти в фотобанкУборка зерна культурной конопли в Новосибирской области
Уборка зерна культурной конопли в Новосибирской области - Sputnik Грузия, 1920, 22.01.2023
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev
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Банк России ведет переговоры с Центробанками других государств для проработки механизмов взаимных расчетов в нацвалютах
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Турция успешно провела сделку по оплате зерна в рублях, сейчас РФ прорабатывает вопрос таких поставок в Египет, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.

Говоря о коммерческих поставках, она отметила, что в России пока не перешли системно на расчеты в национальных валютах, однако "это тренд". По ее словам, на данный момент Банк России с Центробанками других государств ведут переговоры, чтобы проработать механизмы таких взаимных расчетов и это касается не только поставок продовольствия.
"В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты были в рублях. Первая ласточка была успешной. Крупнейший у нас Египет, да, и с ними мы тоже начинаем прорабатывать такой переход", – отметила она.
Вице-премьер также подчеркнула, что в данном вопросе наиболее востребовано зерно и масложировая продукция. "Последнюю за рубли пока не продаем, но прорабатываем этот вопрос, для нас расчеты в рублях - один из приоритетов", - добавила Абрамченко.

По словам вице-премьера, в подобных сделках в дальнейшем будет участвовать не только Газпромбанк, но и РСХБ.
"И даже в рамках тех контактов, которые по линии ООН происходят по зерновой сделке, по тому пакетному решению, которое нужно реализовать в интересах Российской Федерации, там как раз это одно из условий – возвращение Россельхозбанка в систему международных расчетов", – пояснила она.
В декабре прошлого года Абрамченко рассказала РИА Новости, что Россия осенью впервые поставила зерно в Турцию за рубли, первый эксперимент оказался удачным.
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