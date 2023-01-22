Турция начала оплату поставок российского зерна в рублях
14:10 22.01.2023 (обновлено: 14:23 22.01.2023)
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev / Перейти в фотобанкУборка зерна культурной конопли в Новосибирской области
© photo: Sputnik / Alexander Kryajev/
Банк России ведет переговоры с Центробанками других государств для проработки механизмов взаимных расчетов в нацвалютах
ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Турция успешно провела сделку по оплате зерна в рублях, сейчас РФ прорабатывает вопрос таких поставок в Египет, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
Говоря о коммерческих поставках, она отметила, что в России пока не перешли системно на расчеты в национальных валютах, однако "это тренд". По ее словам, на данный момент Банк России с Центробанками других государств ведут переговоры, чтобы проработать механизмы таких взаимных расчетов и это касается не только поставок продовольствия.
Говоря о коммерческих поставках, она отметила, что в России пока не перешли системно на расчеты в национальных валютах, однако "это тренд". По ее словам, на данный момент Банк России с Центробанками других государств ведут переговоры, чтобы проработать механизмы таких взаимных расчетов и это касается не только поставок продовольствия.
"В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты были в рублях. Первая ласточка была успешной. Крупнейший у нас Египет, да, и с ними мы тоже начинаем прорабатывать такой переход", – отметила она.
Вице-премьер также подчеркнула, что в данном вопросе наиболее востребовано зерно и масложировая продукция. "Последнюю за рубли пока не продаем, но прорабатываем этот вопрос, для нас расчеты в рублях - один из приоритетов", - добавила Абрамченко.
По словам вице-премьера, в подобных сделках в дальнейшем будет участвовать не только Газпромбанк, но и РСХБ.
По словам вице-премьера, в подобных сделках в дальнейшем будет участвовать не только Газпромбанк, но и РСХБ.
"И даже в рамках тех контактов, которые по линии ООН происходят по зерновой сделке, по тому пакетному решению, которое нужно реализовать в интересах Российской Федерации, там как раз это одно из условий – возвращение Россельхозбанка в систему международных расчетов", – пояснила она.
В декабре прошлого года Абрамченко рассказала РИА Новости, что Россия осенью впервые поставила зерно в Турцию за рубли, первый эксперимент оказался удачным.