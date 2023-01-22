https://sputnik-georgia.ru/20230122/vse-idet-po-planu---gruziya-gotovitsya-prinyat-chempionat-evropy-po-futbolu-u-21-274136734.html

Все идет по плану - Грузия готовится принять чемпионат Европы по футболу U-21

Все идет по плану - Грузия готовится принять чемпионат Европы по футболу U-21

Финальный турнир 24-го чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля 22.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 янв — Sputnik. Подготовка к чемпионату Европы среди юношей до 21 года идет по плану и приоритетом являются инфраструктурные проекты, заявил президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили.На днях Грузию посетила специальная группа УЕФА. Они ознакомились с подготовкой к ЧЕ 2023 и текущими инфраструктурными проектами. Гости посетили кутаисский стадион имени Рамаза Шенгелия и тбилисский стадион имени Михаила Месхи, где пройдет основная часть встреч. По словам президента ФФГ, в целом члены делегации остались довольны сложившейся ситуацией. "Я верю, что все закончится хорошо. Надеюсь, и что спортивный результат будет таким, как мы хотели", — сказал президент ФФГ. Финальный турнир 24-го чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд до 21 года пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля 2023 года . В турнире примут участие 16 команд. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия примет Румыния.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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