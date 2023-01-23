https://sputnik-georgia.ru/20230123/avtomobili-kakogo-tsveta-predpochitayut-voditeli-v-gruzii-274151716.html

Автомобили какого цвета предпочитают водители в Грузии?

Автомобили какого цвета предпочитают водители в Грузии?

В Грузии, где официально проживает более 3,7 миллиона человек, зарегистрировано 639,7 тысячи легковых автомобилей 23.01.2023, Sputnik Грузия

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Таким образом, согласно данным МВД на 31 декабря 2022 года, легковой автомобиль есть у каждого шестого жителя Грузии.Самые старые легковые автомобили, зарегистрированные в Грузии, выпущены в 1928 году. С активным статусом и государственными автомобильными номерами таких в стране всего четыре. А вот машин, зарегистрированных в 2022 году, 649.Почти треть машин (183,5 тысячи) зарегистрированы в Тбилиси. Между тем, по словам столичного мэра Кахи Каладзе, до 2012 года по столице передвигались около 180 тысяч частных автомобилей, а в конце декабря 2022 года в часы пик данная цифра доходит до 600 тысяч.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, автомобили какого цвета предпочитают жители страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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