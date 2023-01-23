https://sputnik-georgia.ru/20230123/den-pamyati-svyatoy-tatyany-2023-molitvy-o-chem-prosyat-muchenitsu-274167261.html

День памяти святой Татьяны 2023: молитвы, о чем просят мученицу

День памяти святой Татьяны 2023: молитвы, о чем просят мученицу

Православная церковь 25 января отмечает день памяти святой Татьяны, пострадавшей за веру в III веке нашей эры 23.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-23T17:41+0400

2023-01-23T17:41+0400

2023-01-23T17:41+0400

справки

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Кем была святая Татьяна, какие молитвы возносят мученице и о чем просят, читайте в Sputnik Грузия. Житие святой Родилась будущая святая в знатной римской семье. Отец Татьяны, который трижды избирался консулом, был тайным христианином и дочь воспитал преданной Богу. Став совершеннолетней, Татьяна в одном из храмов служила Богу, ухаживая за больными и помогая нуждающимся. В 226 году, во время очередных гонений христиан, девушку схватили и предали пыткам. Во время пыток невинной девы произошло много чудес: то ангелы отводили удары от мученицы, то из ран святой текло молоко вместо крови, а в воздухе разливалось благоухание, то палачи, о прозрении которых молилась Татьяна, уверовали во Христа. Силой слова и веры Татьяна трижды разрушала языческие храмы. Отчаявшись сломить веру страдалицы, язычники казнили ее вместе с отцом. День студента Святую Татьяну считают покровительницей российского студенчества не случайно. Именно 25 января в 1755 года камер-юнкер Иван Шувалов отдал указ об основании Московского университета на подпись императрице Елизавете Петровне. Этот указ стал необычным подарком матери Шувалова Татьяне в день именин. Покровитель русской науки и культуры разрабатывал проект нового университета вместе с Михаилом Ломоносовым – выдающимся русским ученым и энциклопедистом. А через 36 лет храм Московского университета освятили во имя святой Татьяны, которая с тех пор считается покровительницей студентов и педагогов. Церковь, прихожанами которой в разные годы были Фонвизин, Грибоедов, Тимирязев, Тургенев, Пирогов, братья Аксаковы и многие другие, закрыли в 1918-м. Здание было возвращено церкви только в 1995 году и храм в честь святой Татьяны вновь начал действовать при Московском университете. О чем просят Мученица, которая при жизни поддерживала нищих и больных, помогает любому, кто возносит молитвы перед ее образом и просит ее о помощи. Святая Татьяна покровительствует студентам, поэтому во время сессии они просят мученицу о помощи в освоении трудных дисциплин, благополучной сдаче экзаменов и хороших оценках. Святой возносят молитвы и просят помощи при поступлении в вузы и абитуриенты. Святую просят послать здоровье детям и родственникам, а также помочь принять правильное решение и поддержать во всех добрых делах. Мученица также покровительствует всем девочкам и женщинам, названных в ее честь. Молитвы Молитва первая О святая мученице Татиано, приими ныне нас, молящихся и припадающих к святой иконе твоей. Молися о нас, рабех Божиих (имена), да избавимся всяких скорбей и болезней душевных и телесных и благочестне поживем в настоящем житии, и в будущем веке сподоби нас со всеми святыми поклонятися в Троице славимому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь! Молитва вторая О святая мученице Татиано, невесто Сладчайшаго Жениха твоего Христа, агнице Агнца Божественнаго, голубице целомудрия, страданьми, яко одеждами царскими одеянная, к ликом небесным сопричтенная, ликующая ныне во славе вечней, от дней младых Богу обещавшаяся святая служительнице Церкве, целомудрие соблюдшая и паче всех благ Господа возлюбившая! Тебе мы молимся и тебе мы просим: внемли прошением нашим сердечным и не отвергай молений наших. Даруй чистоту тела и души, вдохни любовь к Божественным истинам, на путь добродетелей веди нас, Ангельское охранение испроси у Бога нам, наши раны и язвы телесныя исцели, в злострадании терпение даруй, греховныя язвы уврачуй, юность нашу огради, старость безболезненну и безбедну даруй, в смертнем часе помози. Поминай наши скорби, и отраду даруй. Посети нас, сущих в темнице греха: на покаяние настави скоро, возжжи пламень молитвы, не оставь нас, сирых, да славяще страдания твоя, возсылаем хвалу Господу сил, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки