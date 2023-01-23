https://sputnik-georgia.ru/20230123/espch-po-delu-machalikashvili-dal-otsenku-vsemu-zakonodatelstvu-gruzii---zamglavy-minyusta-274144936.html
ЕСПЧ по делу Мачаликашвили дал оценку всему законодательству Грузии - замглавы Минюста
ЕСПЧ по делу Мачаликашвили дал оценку всему законодательству Грузии - замглавы Минюста
По оценке Европейского суда, грузинское законодательство соответствует стандартам, установленным Страсбургом, заявил замминистра 23.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-23T07:01+0400
2023-01-23T07:01+0400
2023-01-23T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Европейский суд по правам человека своим решением по делу Мачаликашвили оценил не только законодательство Грузии, но и конкретную спецоперацию, заявил заместитель министра Грузии Бека Дзамашвили. ЕСПЧ установил, что официальная версия власти о том, что спецназовец выстрелил в Мачаликашвили, когда тот пытался подорвать гранату, более правдоподобная, чем версия семьи, что в руке был телефон, а не граната. При этом он отметил недостатки во время расследования самих обстоятельств убийства. Девятнадцатилетний Темирлан Мачаликашвили был ранен в голову и плечо 26 декабря 2017 года в Панкисском ущелье в ходе спецоперации по задержанию обвиняемых в связях с террористами. Расследование показало, что спецназовец стал стрелять по Темирлану после того, как заметил, что тот пытается взорвать ручную гранату. Раненый скончался в больнице спустя две недели. ЕСПЧ установил нарушение статьи "право на жизнь" на этапе расследования обстоятельств смерти Мачаликашвили. Таким образом государство будет обязано выплатить семье компенсацию в размере 10 тысяч евро и покрыть судебные издержки в размере 15 тысяч евро.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, темирлан мачаликашвили, страсбург, еспч, министерство юстиции грузии
грузия, новости, политика, темирлан мачаликашвили, страсбург, еспч, министерство юстиции грузии
ЕСПЧ по делу Мачаликашвили дал оценку всему законодательству Грузии - замглавы Минюста
По оценке Европейского суда, грузинское законодательство соответствует стандартам, установленным Страсбургом, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Европейский суд по правам человека своим решением по делу Мачаликашвили оценил не только законодательство Грузии, но и конкретную спецоперацию, заявил заместитель министра Грузии Бека Дзамашвили.
ЕСПЧ установил, что официальная версия власти о том, что спецназовец выстрелил в Мачаликашвили, когда тот пытался подорвать гранату, более правдоподобная, чем версия семьи, что в руке был телефон, а не граната. При этом он отметил недостатки во время расследования самих обстоятельств убийства.
"По оценке Европейского суда, грузинское законодательство соответствует стандартам, установленным Страсбургом. В рамках проведенной спецоперации Европейский суд не увидел никаких доказательств и оснований для определения ответственности государства с произошедшим инцидентом", - рассказал Дзамашвили в эфире телеканала "Имеди".
Девятнадцатилетний Темирлан Мачаликашвили был ранен в голову и плечо 26 декабря 2017 года в Панкисском ущелье в ходе спецоперации по задержанию обвиняемых в связях с террористами. Расследование показало, что спецназовец стал стрелять по Темирлану после того, как заметил, что тот пытается взорвать ручную гранату. Раненый скончался в больнице спустя две недели.
ЕСПЧ установил нарушение статьи "право на жизнь" на этапе расследования обстоятельств смерти Мачаликашвили. Таким образом государство будет обязано выплатить семье компенсацию в размере 10 тысяч евро и покрыть судебные издержки в размере 15 тысяч евро.